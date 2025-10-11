Carreta tomba na BR 262 e espalha carga de tomate pela rodovia

Uma carga de tomates ficou espalhada às margens da estrada após uma carreta tombar na manhã deste sábado (11) na BR-262, na altura de Muniz Freire , região do Caparaó capixaba. Ninguém se feriu.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o chamado foi registrado por volta das 9h18. As causas do acidente não foram divulgadas e a PRF informou que o trânsito não precisou ser interrompido. O veículo transportava tomates, que ficaram espalhados no acostamento e em parte da pista.