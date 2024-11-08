Câmara da Serra vai receber mais R$ 3 milhões de verba extra da prefeitura

Na ocasião, o presidente do Legislativo, o vereador Saulinho da Academia (PDT), destacou que cabe à Câmara de Vereadores o direito a 4,5% de todo o Orçamento do Executivo, estimado em R$ 2,6 bilhões. O parlamentar chegou a afirmar, na sessão, que a suplementação de R$ 3 milhões ainda estava até mesmo abaixo do que a Casa pode reivindicar. "A Câmara pode receber até R$ 67 milhões, com a suplementação receberá R$ 55 milhões, ficando ainda disponíveis mais de 17% para crescimento", disse o pedetista.

Na justificativa do projeto, o Executivo municipal alega que a verba aprovada pelos vereadores visa a atender as necessidades apontadas pela Câmara, que está a menos de dois meses do fim da atual legislatura – os vereadores eleitos em outubro tomarão posse em 1º de janeiro de 2025. Segundo o Legislativo serrano, o recurso extra servirá para cobrir o reajuste de pessoal em 5%, a criação de comissões e grupos de trabalho, a atualização de contratos vigentes, bem como os pendentes de repactuação no período de 2023. O texto ainda cita melhorias na estrutura do Procon, que funciona nas instalações da Câmara.