Briga de casal após saída de bar acaba em acidente em Nova Venécia

Briga de casal termina em acidente após carro bater em poste em Nova Venécia Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma briga de casal dentro do carro terminou em acidente no bairro Bela Vista, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar disse que foi acionada para atender à ocorrência, e, no local, constatou que o veículo havia atingido um poste. Um homem de 39 anos, que estava dirigindo o automóvel, e a esposa dele contaram que a colisão ocorreu durante uma discussão entre eles. A corporação informou que o condutor apresentava "sinais visíveis de embriagues".

Segundo a PM, o motorista do carro disse que o acidente ocorreu após a esposa dele virar o volante repentinamente enquanto eles estavam brigando dentro do veículo. A mulher disse que o casal estava bebendo em um bar da região e confirmou que os dois estavam discutindo quando a batida ocorreu, mas afirmou não saber o motivo da colisão. A Polícia Militar disse que o homem se recusou fazer o teste do bafômetro, e foi confeccionado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora. Ele foi conduzido à 17ª Delegacia Regional de Nova Venécia.

Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil explicou que o motorista do carro "foi autuado em flagrante por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência". O homem, segundo a corporação, foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão na Central de Teleflagrante.