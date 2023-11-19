BR 101: motorista leva 40 minutos para percorrer 2 km até pedágio de Guarapari

Um trecho de apenas dois quilômetros testou a paciência de motoristas na tarde deste domingo (19), na BR 101, em Guarapari. Para quem precisava fazer o percurso pela rodovia federal, no sentido Viana, como a empresária Tays Mara Coutinho Roriz, foram necessários cerca de 40 minutos até conseguir chegar ao pedágio, devido ao intenso fluxo de carros.
Ela conta que se deparou com o trânsito parado a aproximadamente dois quilômetros do pedágio. "Demoramos uns 40 minutos para chegar. O problema não foi nem cabine fechada, pois todas estavam abertas. O problema mesmo era o fluxo de veículos que estava muito grande, tanto é que, quando estava chegando nossa vez, abriram uma cabine no sentido contrário para liberar um pouco o trânsito."
O tempo em que ficou parada no congestionamento deverá atrasar em uma hora a chegada de Tays em sua residência. Outros motoristas enviaram fotos à reportagem de A Gazeta para registrar o longo engarramento na BR. A Eco101, concessionária que administra a rodovia, foi procurada, mas até a publicação desta matéria não deu retorno sobre o assunto.