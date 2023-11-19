BR 101: motorista leva 40 minutos para percorrer 2 km até pedágio de Guarapari

Ela conta que se deparou com o trânsito parado a aproximadamente dois quilômetros do pedágio. "Demoramos uns 40 minutos para chegar. O problema não foi nem cabine fechada, pois todas estavam abertas. O problema mesmo era o fluxo de veículos que estava muito grande, tanto é que, quando estava chegando nossa vez, abriram uma cabine no sentido contrário para liberar um pouco o trânsito."