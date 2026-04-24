Torta de liquidificador: 4 receitas práticas para o fim de semana

Torta de liquidificador de calabresa com brócolis Crédito: Imagem: Giuseppe Pisacane | Shutterstock

Para os dias em que a praticidade fala mais alto, mas a vontade de comer algo gostoso continua presente, a torta de liquidificador é a melhor solução. Versátil e fácil de preparar, ela combina com qualquer momento, do almoço em família ao lanche do fim de tarde. E o melhor: é uma alternativa econômica, que permite variar o cardápio até mesmo com o que você tem disponível na geladeira.

A seguir, confira 4 receitas simples de torta de liquidificador para deixar seu fim de semana ainda mais saboroso!

1. Torta de liquidificador de calabresa com brócolis

Ingredientes

3 xícaras de chá de batata descascada, cozida e amassada

2 ovos

1/2 xícara de chá de leite

1/2 xícara de chá de manteiga derretida

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 linguiça calabresa picada

1 xícara de chá de brócolis cozido e picado

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, frite a calabresa na própria gordura até dourar levemente. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Adicione o brócolis, misture e tempere com sal. Desligue o fogo e reserve. Em um liquidificador, bata a batata com os ovos, o leite e a manteiga até formar um creme uniforme. Adicione a farinha de trigo e bata até obter uma massa homogênea. Junte o fermento químico e misture delicadamente.

Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, coloque metade da massa. Distribua o recheio de calabresa com brócolis por cima e cubra com o restante da massa. Finalize polvilhando com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

2. Torta de liquidificador de presunto e queijo

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

200 g de presunto picado

200 g de queijo muçarela ralado

1 tomate cortado em rodelas

Sal e orégano a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em um liquidificador, bata o leite, os ovos, o óleo, o sal e a farinha de trigo até formar uma massa lisa. Adicione o fermento químico e misture delicadamente. Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, coloque metade da massa e distribua o recheio de presunto, queijo e tomate por cima. Polvilhe com orégano e cubra com o restante da massa. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

Torta de liquidificador de repolho com bacon Crédito: Imagem: Helena Zolotuhina | Shutterstock

3. Torta de liquidificador de repolho com bacon

Ingredientes

1 xícara de chá de leite

3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo

3 xícaras de chá de sobras de arroz cozido

3 colheres de sopa de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de repolho picado

150 g de bacon cortado em cubos

1/2 cebola descascada e picada

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado

Sal e gergelim preto a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Modo de preparo

Em uma frigideira em fogo médio, frite o bacon na própria gordura até dourar. Acrescente a cebola e refogue até ficar levemente transparente. Adicione o repolho e refogue rapidamente, apenas para murchar levemente. Tempere com sal e reserve. Em um liquidificador, bata o leite, os ovos, o óleo, as sobras de arroz, a farinha de trigo, o queijo e o sal até formar uma massa lisa. Adicione o fermento químico e misture delicadamente.

Em uma forma untada com óleo e enfarinhada com farinha de trigo, despeje metade da massa. Distribua o recheio de repolho com bacon por cima e cubra com o restante da massa. Salpique o gergelim por cima. Leve ao forno preaquecido a 180 °C até dourar. Sirva em seguida.

4. Torta de liquidificador de palmito

Ingredientes

2 xícaras de chá de leite desnatado

3 ovos

1/2 xícara de chá de azeite de oliva

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 colher de sopa de fermento químico em pó

300 g de palmito picado

1/2 cebola descascada e picada

1 tomate sem sementes e picado

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Óleo para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo