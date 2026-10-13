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Violência

Bairro da Serra registra três tentativas de homicídio em menos de duas horas

Publicado em

13 out 2026 às 11:54

Três jovens, de 19, 23 e 24 anos, foram baleados em dois ataques registrados em um intervalo de menos de duas horas no bairro Praiamar, na região de Nova Almeira, na Serra, entre a noite de segunda-feira (12) e a madrugada desta terça-feira (13). Os casos estão sendo investigados pela Polícia Civil


O primeiro ataque aconteceu às 23h40. A vítima, de 24 anos, contou à Polícia Militar que estava na frente de casa quando suspeitos passaram de carro e dispararam em sua direção. Em seguida, eles fugiram. O jovem foi levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. Os atiradores não foram localizados. 


Já à 1h30, dois amigos, de 19 e 23 anos, foram baleados a cerca de três quarteirões do primeiro local. Eles relataram à PM que estavam de carro, a caminho da casa de uma conhecida no bairro, quando foram abordados por um homem armado. Com medo, o motorista acelerou e o suspeito atirou contra o veículo. O condutor e o passageiro foram atingidos nas costas e socorridos na UPA de Castelândia.


A reportagem de A Gazeta questionou às polícias se os dois ataques têm relação, mas não recebeu resposta. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Ninguém foi preso. 

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
Vídeo

Carro e moto se envolvem em acidente em avenida de Vitória

Publicado em 13/10/2026 às 13:06

Um carro e uma motocicleta se envolveram em um acidente na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, nesta terça-feira (13). A colisão aconteceu em frente ao Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), no sentido Praia do Suá.


A reportagem procurou a Guarda Civil Municipal de Vitória e Polícia Militar para obter mais informações sobre a ocorrência e os impactos no trânsito. 

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Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
Fuga em Bebedouro

Detento foge de presídio e desaparece após entrar em mata em Linhares

Publicado em 13/10/2026 às 08:01
Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL)
Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL) Crédito: Divulgação

Um detento fugiu do Centro de Detenção e Ressocialização de Linhares (CDRL), em Bebedouro, no Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (12). Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele trabalhava com serviços gerais na unidade e escapou em direção a uma área de mata.


Buscas são realizadas na região para tentar localizar o fugitivo. De acordo com a Sejus, o homem, identificado pelas iniciais M.S.Q., estava preso desde abril de 2016 por tráfico de drogas e homicídio.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Motoristas reclamam

1º dia útil com ciclovia provisória registra trânsito na Beira-Mar, em Vitória

Publicado em 13/10/2026 às 07:18
Motoristas encontram retenção na Beira-Mar após instalação de ciclovia provisória
Motoristas encontram retenção na Beira-Mar após instalação de ciclovia provisória Rodrigo Gomes

Motoristas enfrentam um congestionamento na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar, em Vitória, na manhã desta terça-feira (13). A retenção acontece no trecho entre a altura do Edifício AMES e a Rua Marcelino Duarte, próximo à Praça Pio XII, e vai até na altura do Ministério da Fazenda.


Parte da via está interditada por conta da instalação da ciclovia provisória na avenida e o trânsito no sentido Praia do Canto funciona com uma faixa a menos. A Guarda Municipal está na região para orientar os condutores.

Motoristas encontram retenção na Beira-Mar após instalação de ciclovia provisória
Aplicativo de trânsito Waze registra a retenção por conta do estreitamento de pista na Beira-Mar Waze

O início da instalação da ciclovia provisória aconteceu no último sábado (10). A estrutura tem dois metros de largura, de mão dupla, e ocupa parte de uma faixa atualmente destinada aos veículos durante as obras de reurbanização da Beira-Mar.


Segundo a Prefeitura de Vitória, a mudança foi definida após a identificação de ciclistas circulando em áreas de obras, inclusive próximo a máquinas e equipes de trabalho. 


Em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin, informou que a Guarda Municipal permanecerá nas interseções para orientar os motoristas e controlar o fluxo. Conforme o secretário, também houve aumento no tempo de sinal verde dos semáforos. Ele ressaltou que os condutores podem usar as avenidas Princesa Isabel e Governador Bley como alternativas.


"Estamos em constantes avaliações dos impactos e segurança. Aqui é um importante corredor, mas iremos sempre avaliar as melhores condições", disse Gustavo Perin.


O secretário ainda orientou os pedestres a atravessarem para a outra calçada, evitando conflitos com as bicicletas. 

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Noroeste do ES

Homem de 63 anos morre após ser atropelado por moto em Nova Venécia

Publicado em 12/10/2026 às 17:27
Rabecão da Polícia Científica de Colatina Heriklis Douglas

Um homem de 63 anos morreu após ser atropelado por uma motocicleta na ES 342, na região do bairro Aeroporto, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O acidente aconteceu na noite de domingo (11), no trecho em direção a Vila Pavão. A vítima chegou a ser levada ao hospital, mas morreu na madrugada desta segunda-feira (12).


O homem e o motociclista foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a Polícia Militar, os dois estavam em estado crítico e não havia testemunhas no local, o que impediu a obtenção de mais informações sobre a dinâmica do acidente. 

Os policiais encontraram a motocicleta danificada às margens da rodovia. De acordo com a PM, o veículo foi guinchado porque estava com o licenciamento atrasado.

O homem de 63 anos estava internado em um hospital no bairro Beira Rio, em Nova Venécia. A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, para passar por necropsia e, posteriormente, ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Nova Venécia. Não foram divulgadas informações atualizadas sobre o estado de saúde do motociclista. 

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André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Acidente

Colisão entre dois carros deixa quatro feridos na BR 101 em São Mateus

Publicado em 11/10/2026 às 19:45

Um acidente entre dois carrosdeixou quatro pessoas feridas na tarde deste domingo (11), no km 59 da BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela rodovia no estado, o trânsito ficou interditado no local por cerca de 40 minutos.


Ainda de acordo com a concessionária, a ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e pelo Corpo de Bombeiros. Os quatro feridos foram encaminhados ao hospital.


Até a última atualização desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.


Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas nem sobre a dinâmica do acidente.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Em Ibatiba

Motorista morre em colisão entre caminhonete e carro na BR 262

Publicado em 11/10/2026 às 19:02
Homem morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba
Franklin Stork morre em acidente entre carros na BR 262, em Ibatiba Leitor A Gazeta | Acervo pessoal

Um homem de 47 anos, identificado como Franklin Stork, morreu em um acidente entre dois veículos no km 181 da BR 262, em Ibatiba, no Sul do Espírito Santo, na tarde deste domingo (11). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) constatou a morte no local.


De acordo com a PFR, Franklin dirigia uma caminhonete branca, que se envolveu em uma colisão com um Volkswagen T-Cross cinza. O motorista do T-Cross, de 48 anos, ficou ferido e foi levado ao Hospital de Ibatiba.


A dinâmica da colisão não foi divulgada. A reportagem procurou a Polícia Civil para obter mais informações, mas não recebeu resposta até a publicação deste texto.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Acidente

Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul

Publicado em 11/10/2026 às 18:55
Homem morre ao bater carro contra árvore em Mimoso do Sul
Segundo PM, Samu/192 constatou a morte no local, em Vila da Penha. Arquivo pessoal | Leitor A Gazeta

Valci Bolonha de Almeida, de 47 anos, morreu na madrugada deste domingo (11) após bater o carro que dirigia contra uma árvore na localidade de Vila da Penha, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. 


Segundo a Polícia Militar, familiares relataram que ele perdeu o controle do veículo e atingiu a árvore. Pessoas estavam no local e retiraram a vítima do carro antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que constatou a morte.


A Polícia Civil informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia de Polícia de Mimoso do Sul. O corpo de Valci foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Cachoeiro de Itapemirim.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz
Bairro Santana

Militar da reserva está entre os baleados em bar de Cariacica

Publicado em 11/10/2026 às 15:42

Um militar da reserva está entre os dois homens baleados enquanto conversavam em um bar no bairro Santana, em Cariacica, na tarde de sábado (10). A informação foi confirmada pela Polícia Militar.


Na madrugada desta segunda-feira (12), a vítima identificada como José Lúcio, de 52 anos, morreu. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde do militar.


Segundo a PM, José Lúcio foi atingido por sete disparos na região do tórax, enquanto o policial da reserva foi ferido por um disparo nas costas. Populares informaram que o atirador chegou ao local vestindo uma blusa de frio preta com capuz.


A Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Nenhum suspeito foi localizado até a publicação desta reportagem.

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Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta
Loteria

Mega-Sena 3.069: confira os números sorteados neste domingo (11)

Publicado em 11/10/2026 às 11:03
Sorteio da Mega-Sena 3.069

A Caixa Econômica Federal sorteou neste domingo (11) as seis dezenas da Mega-Sena, com prêmio de R$ 112 milhões. Os números que saíram pelo concurso 3.069 foram:


47 - 05 - 22 - 44 - 57 - 19


Ninguém acertou as dezenas e o prêmio acumulou em R$ 150 milhões para o próximo sorteio.


Cinco apostas do Espírito Santo faturaram mais de R$ 26 mil cada uma. Veja mais detalhes aqui.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Acidente doméstico

Bebê de 11 meses sofre queimaduras graves com café em São Mateus

Publicado em 10/10/2026 às 18:34
Bebê sofre queimadura grave em acidente com café quente em São Mateus
Divulgação | Notaer

Um acidente doméstico envolvendo queda de café quente deixou um bebê de 11 meses com queimaduras graves em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (10). A criança recebeu os primeiros atendimentos no município e foi transferida para o Hospital Estadual Infantil de Vitória, referência em casos pediátricos.


Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), o bebê sofreu queimaduras de segundo grau em 15% do corpo, na região do rosto e do tórax. 


O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) foi acionado para realizar a transferência do bebê para a Capital. O helicóptero Harpia 10 pousou no heliponto do Hospital da Polícia Militar, em Vitória, e o bebê foi encaminhado ao Pronto-Socorro do Hospital Infantil.

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Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

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