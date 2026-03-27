Ajudante de obras de 33 anos morre em acidente de trânsito na Serra

Acidente entre motocicleta e caminhonete deixa um morto na Norte Sul Crédito: Redes Sociais e Ronaldo Rodrigues

Um ajudante de obras de 33 anos morreu em um acidente na Avenida Norte Sul, na Serra, no Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (27). Tiago Lourenço Nascimento pilotava uma motocicleta pelo bairro Taquara, a caminho do trabalho, quando colidiu na traseira de uma caminhonete que seguia no mesmo sentido da via, em direção ao bairro Colina de Laranjeiras.

Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, o motorista da caminhonete permaneceu no local até a liberação da pista. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo, e acabou liberado.