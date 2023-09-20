Adolescente morre afogado em lagoa de Cariacica

Um adolescente, que não teve a idade e nem nome divulgados, morreu afogado em uma lagoa na tarde de terça-feira (19), no bairro Nova Esperança, em Cariacica. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado e uma equipe de mergulho realizou buscas e localizou o corpo da vítima no fundo da lagoa.
O adolescente foi retirado da água e deixado aos cuidados da Polícia Civil, que esclareceu que a ocorrência foi registrada como morte acidental e não houve necessidade de perícia no local. O corpo da vítima foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser necropsiado, e posteriormente, liberado aos familiares.