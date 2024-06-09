Acidente entre motos e caminhão mata 1 e fere 2 em Barra de São Francisco

Acidente em Barra de São Francisco deixou uma morte e dois feridos Crédito: Leitor | A Gazeta

Um motociclista de 27 anos morreu após um acidente envolvendo duas motos e um caminhão no bairro Bambé, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (7). Segundo a Polícia Militar, testemunhas contaram que o veículo maior seguia na via quando uma moto, com condutor e passageiro, tentou uma ultrapassagem em faixa contínua, colidindo frontalmente com outra motocicleta. Nas imagens é possível ter a dimensão do impacto da batida. Pessoas que estavam em um estabelecimento próximo ao local e presenciaram a colisão ficaram assustadas quando um dos passageiros foi arremessado em direção à calçada.

Ainda segundo a PM, o passageiro da moto que causou o acidente acabou sendo lançado contra a roda do caminhão e morreu no local. Já o motociclista, de 59 anos, foi encaminhado ao pronto-socorro. Após consulta, foi verificado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para pilotar. O condutor da segunda motocicleta, um homem de 52 anos, também foi socorrido. O caminhoneiro, um jovem de 23 anos, foi submetido ao teste do etilômetro, que deu negativo para ingestão de bebida alcoólica.