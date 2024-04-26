Acidente entre carro e ônibus deixa uma pessoa ferida em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Matheus Passos

Uma pessoa ficou ferida após um acidente entre um ônibus e um carro, na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo. De acordo com informações da Guarda Municipal, que também atendeu a ocorrência no início da tarde desta sexta-feira (26), o motorista do carro chegou a ficar preso às ferragens e foi levado para o hospital.

“Tudo indica que o ônibus perdeu a direção na curva e jogou na contramão. O motorista do carro tentou jogar para o acostamento, mas não conseguiu sair”, informou o subinspetor da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cachoeiro, Rosinaldo Correa.

De acordo com informações do repórter Matheus Passos, da TV Gazeta Sul, passageiros estavam no ônibus no momento do acidente, mas não precisaram de atendimento do Samu ou do Corpo de Bombeiros. O motorista do coletivo, de 23 anos, chegou a cortar o braço no momento que tentava abrir a porta para socorrer o motorista do carro, mas não precisou de atendimento.