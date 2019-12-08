Mais de 194 mil passageiros vão passar pelo Aeroporto de Vitória

Desde a inauguração do novo terminal e pista, em março de 2018, a capacidade do Aeroporto de Vitória saiu de 3,3 milhões de passageiros por ano para 8,4 milhões. Mas, por enquanto, o aeroporto capixaba opera com um volume bem menor do que tem potencial, com uma movimentação anual de cerca de 3 milhões de viajantes, considerando embarques e desembarques.