Mais de 194 mil passageiros vão passar pelo Aeroporto de Vitória

O período de festas de fim de ano vai ser responsável por movimentar quase 195 mil passageiros no Aeroporto de Vitória. Segundo informações da Infraero, entre 16 de dezembro de 2019 e 5 de janeiro de 2020, o terminal Eurico de Aguiar Salles vai receber 194,3 mil viajantes, um crescimento de 5% em relação aos 185,1 mil passageiros contabilizados de 17 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro deste ano. No período, o terminal capixaba deve receber 1.443 operações de pousos e decolagens.
Desde a inauguração do novo terminal e pista, em março de 2018, a capacidade do Aeroporto de Vitória saiu de 3,3 milhões de passageiros por ano para 8,4 milhões. Mas, por enquanto, o aeroporto capixaba opera com um volume bem menor do que tem potencial, com uma movimentação anual de cerca de 3 milhões de viajantes, considerando embarques e desembarques.
As viagens acontecem por meio de voos regulares de três companhias aéreas, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.
De acordo com a Infraero, para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, equipes de segurança e operações serão reforçadas.