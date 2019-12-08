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Festas de fim de ano

Mais de 194 mil passageiros vão passar pelo Aeroporto de Vitória

Movimentação de viajantes, segundo a Infraero, será superior que a registrada no mesmo período de 2018

Publicado em 08 de Dezembro de 2019 às 04:00

Públicado em 

08 dez 2019 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Passageiros circulam no Aeroporto de Vitória Crédito: Fernando Madeira/Arquivo
O período de festas de fim de ano vai ser responsável por movimentar quase 195 mil passageiros no Aeroporto de Vitória. Segundo informações da Infraero, entre 16 de dezembro de 2019 e 5 de janeiro de 2020, o terminal Eurico de Aguiar Salles vai receber 194,3 mil viajantes, um crescimento de 5% em relação aos 185,1 mil passageiros contabilizados de 17 de dezembro de 2018 a 6 de janeiro deste ano. No período, o terminal capixaba deve receber 1.443 operações de pousos e decolagens.

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Desde a inauguração do novo terminal e pista, em março de 2018, a capacidade do Aeroporto de Vitória saiu de 3,3 milhões de passageiros por ano para 8,4 milhões. Mas, por enquanto, o aeroporto capixaba opera com um volume bem menor do que tem potencial, com uma movimentação anual de cerca de 3 milhões de viajantes, considerando embarques e desembarques.
As viagens acontecem por meio de voos regulares de três companhias aéreas, que interligam os capixabas a diversos destinos brasileiros, como São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro, Belo Horizonte/Confins, Salvador, Fortaleza e Recife.
11/10/2019 - Fachada do Aeroporto de Vitória-ES Crédito: Ricardo Medeiros
De acordo com a Infraero, para garantir a fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária durante o feriadão, equipes de segurança e operações serão reforçadas.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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