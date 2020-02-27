A lei já está valendo: fogos com barulho estão proibidos em Vila Velha

A prefeitura, entretanto, ainda vai definir as penalidades para quem não cumprir a lei e o órgão responsável pela fiscalização. “Com a medida, pretendemos preservar o sossego dos nossos cidadãos e evitar medo e pânico em nossos animais de estimação. E vale lembrar que os fogos de artifício sem barulho não ficam nada atrás dos fogos tradicionais. São belos, mas sem os estrondos das explosões”, explica Max Filho, que sanciou a lei de autoria do vereador Valdir do Restaurante (Avante).

O parlamentar disse que a lei vai proteger animais e pessoas mais frágeis: “Existem estudos no mundo que demonstram que o barulho intenso de fogos de artifício é frequentemente causa de mortes de animais, especialmente pássaros, os quais se chocam com obstáculos à noite em voos desorientados. O barulho intenso também incomoda idosos, autistas, crianças, enfermos em leitos de hospitais e clínicas, já que o ruído provocado pela queima dos fogos ultrapassa 125 decibéis, equivalendo-se ao som de um avião a jato, portanto muito acima do suportável”, escreveu o vereador em suas redes sociais.