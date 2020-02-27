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Leonel Ximenes

A lei já está valendo: fogos com barulho estão proibidos em Vila Velha

A partir de agora, só poderão ser utilizados fogos de efeito visual e luminosos e com baixo nível de ruído - com intensidade sonora inferior a 85 decibéis

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 16:02

Públicado em 

27 fev 2020 às 16:02
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Queima de fogos sem barulho durante a virada de ano na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), sancionou a lei que proíbe o uso de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que fazem barulho. A partir de agora, só poderão ser utilizados fogos de efeito visual e luminosos e com baixo nível de ruído - com intensidade sonora inferior a 85 decibéis.
A prefeitura, entretanto, ainda vai definir as penalidades para quem não cumprir a lei e o órgão responsável pela fiscalização. “Com a medida, pretendemos preservar o sossego dos nossos cidadãos e evitar medo e pânico em nossos animais de estimação. E vale lembrar que os fogos de artifício sem barulho não ficam nada atrás dos fogos tradicionais. São belos, mas sem os estrondos das explosões”, explica Max Filho, que sanciou a lei de autoria do vereador Valdir do Restaurante (Avante).

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O parlamentar disse que a lei vai proteger animais e pessoas mais frágeis: “Existem estudos no mundo que demonstram que o barulho intenso de fogos de artifício é frequentemente causa de mortes de animais, especialmente pássaros, os quais se chocam com obstáculos à noite em voos desorientados. O barulho intenso também incomoda idosos, autistas, crianças, enfermos em leitos de hospitais e clínicas, já que o ruído provocado pela queima dos fogos ultrapassa 125 decibéis, equivalendo-se ao som de um avião a jato, portanto muito acima do suportável”, escreveu o vereador em suas redes sociais.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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