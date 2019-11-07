A avaliação do governo do ES sobre o megaleilão do pré-sal

"Dá para vermos a parte vazia do copo e a parte cheia. A parte vazia é o fato das expectativas que tínhamos serem bastante reduzidas. Mas também podemos olhar pelo lado bom. Serão quase R$ 161 milhões a mais para o nosso caixa. Afinal, no início deste ano, quando fizemos o planejamento orçamentário do Estado, não havia previsão de receber essa receita. Então, de alguma forma estamos no lucro"