Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • 2ª instância: Congresso terá papel importante no combate à impunidade
Opinião da Gazeta

2ª instância: Congresso terá papel importante no combate à impunidade

O próprio presidente do STF, Dias Toffoli, deixou aberta a possibilidade de os parlamentares legislarem sobre a segunda instância, crucial para conter a impunidade no país

Públicado em 

08 nov 2019 às 19:33

Colunista

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal Crédito: Marcos Oliveira
A insegurança jurídica em torno das prisões em segunda instância pode ter tido o seu último capítulo no Judiciário, com a decisão do Supremo contrária ao tema na última quinta-feira (7). Os ministros, como guardiães da Constituição, sacramentaram a questão no âmbito jurídico. Cabe agora ao Legislativo alterar o texto, para que se consagre o combate à impunidade. Não admitir a prisão em segunda instância é caminhar para trás, é permitir um retrocesso inadmissível no combate ao crime.
O próprio presidente do STF, Dias Toffoli, deixou evidente a possibilidade de o Congresso legislar sobre o assunto, o que dá margens à interpretação de que o trânsito em julgado não é uma cláusula pétrea da Constituição. Há, sim, muita divergência a esse respeito, controvérsia análoga à própra interpretação constitucional, mas já está posto que trata-se de uma premente necessidade de que a justiça comece a ser feita o quanto antes.

Veja Também

Decisão do STF: as consequências do fim da prisão em 2ª instância

A sucessão de recursos só beneficia os réus com maior poder econômico, capazes de resistir com bons advogados durante anos, escapando da punição. A prisão em segunda instância tira essa blindagem. Com a nova resolução da Corte, que mudou a orientação que vigorava desde 2016, a prisão só deverá ocorrer após o trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso.
Já existe uma PEC no Senado, de autoria de Oriovisto Guimarães (Podemos-PR), que acrescenta que “decisão condenatória proferida por órgãos colegiados deve ser executada imediatamente, independentemente do cabimento de eventuais recursos” ao artigo 93 da Constituição. A proposta deve ser pautada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. Na segunda-feira, a CCJ da Câmara deve pautar a análise de uma PEC também sobre o tema. Além disso, os parlamentares podem propor novas regras que reduzam a impunidade. 

Veja Também

Com base em decisão do STF,  prisões de Gratz e outros seis são revogadas

A prisão em segunda instância não fere a presunção de inocência. Recursos e embargos apresentados ao STF e STJ não revertem praticamente nenhuma condenação, uma vez que esses tribunais superiores discutem apenas aspectos jurídicos, não o mérito. Espera-se que o legislador tenha isso em mente, para corrigir essa injustiça.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados