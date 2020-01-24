Voluntários descobrem vestido de noiva doado às vítimas em Vargem Alta

Uma grande surpresa. Um vestido de noiva foi encontrado hoje de manhã (24) na Escola Estadual Presidente Lüebke, em Vargem Alta
, em meio às milhares de doações que foram enviadas para uma das cidades mais castigadas pela enchente da semana passada. Os voluntários não sabem de onde veio a inusitada doação e nem definiram ainda qual o destino do vestido de noiva.
Cerca de 300 pessoas estão trabalhando de forma voluntária, na ajuda às vítimas, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e no ginásio da Escola Presidente Lüebke, que está repleto de doações de água mineral, roupas e produtos de limpeza.
Quatro salas de aula estão abrigando cestas básicas que serão doadas à população atingida pela enchente. Há pouco, chegaram também 55 colhões no salão paroquial, doados pelo dono de um hotel em Cariacica.
As doações
também estão chegando na igreja do distrito de Jaciguá. “O trabalho voluntário aqui em Vargem Alta é excepcional, é algo fora do normal, inacreditável”, comemora a jornalista Luciana Máximo, 49 anos, uma das voluntárias da cidade do Sul do Estado.
Uma pessoa, em especial, tem chamado atenção das equipes de apoio. É a dona Marli Monteiro, de 90 anos, de idade. Ela está desde sexta-feira atuando como voluntária em Vargem Alta, sendo a primeira a chegar e uma das últimas a sair do trabalho de apoio às vítimas.