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Leonel Ximenes

Voluntários descobrem vestido de noiva doado às vítimas em Vargem Alta

Peça foi encontrada hoje (24) de manhã em meio às milhares de doações que chegaram ao ginásio de esporte de uma escola estadual na cidade atingida pela enchente

Publicado em 24 de Janeiro de 2020 às 15:11

Públicado em 

24 jan 2020 às 15:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Voluntária mostra o vestido de noiva encontrado em meio às doações em Vargem Alta Crédito: Luciana Máximo
Uma grande surpresa. Um vestido de noiva foi encontrado hoje de manhã (24) na Escola Estadual Presidente Lüebke, em Vargem Alta, em meio às milhares de doações que foram enviadas para uma das cidades mais castigadas pela enchente da semana passada. Os voluntários não sabem de onde veio a inusitada doação e nem definiram ainda qual o destino do vestido de noiva.
Cerca de 300 pessoas estão trabalhando de forma voluntária, na ajuda às vítimas, na Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe e no ginásio da Escola Presidente Lüebke, que está repleto de doações de água mineral, roupas e produtos de limpeza.

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Quatro salas de aula estão abrigando cestas básicas que serão doadas à população atingida pela enchente. Há pouco, chegaram também 55 colhões no salão paroquial, doados pelo dono de um hotel em Cariacica.
As doações também estão chegando na igreja do distrito de Jaciguá. “O trabalho voluntário aqui em Vargem Alta é excepcional, é algo fora do normal, inacreditável”, comemora a jornalista Luciana Máximo, 49 anos, uma das voluntárias da cidade do Sul do Estado.
Dona Marli Monteiro, de 90 anos de idade, uma das primeiras voluntárias a chegar e uma das últimas a sair do trabalho de ajuda às vítimas Crédito: Luciana Máximo
Uma pessoa, em especial, tem chamado atenção das equipes de apoio. É a dona Marli Monteiro, de 90 anos, de idade. Ela está desde sexta-feira atuando como voluntária em Vargem Alta, sendo a primeira a chegar e uma das últimas a sair do trabalho de apoio às vítimas.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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