Viúva de Boechat recebe prêmio e diz: "Só fiz chorar"; veja fotos

Veruska Seibel Crédito: Divulgação

A jornalista capixaba Veruska Seibel Boechat, suas filhas Valentina e Catarina e a mãe de Ricardo Boechat, Dona Mercedes, se emocionaram ao receber a homenagem ao jornalista Ricardo Boechat, morto em fevereiro, durante a cerimônia do Prêmio Comunique-se 2019, na noite da última terça-feira (5), em São Paulo. Vencedor de 18 troféus do prêmio, Boechat foi lembrado na primeira edição sem ele. "Ciente do vexame que dou em homenagens a ele, trouxe minha parceira pra chorar junto", postou Veruska, em seu Instagram, ao lado da sogra. "Só fiz chorar", disse Veruska à coluna RR.

"Querendo levar minhas filhas para a homenagem ao pai, mas preocupada se seria doloroso pra elas, perguntei: “e se na homenagem for exibido vídeo, o que vocês sentem quando veem vídeo com seu pai. “FE-LI-CI-DA-DE” foi a resposta.? ? Sendo assim, claro que levei as duas, mesmo proibida de postar fotos delas”, disse a doce Veruska, em suas redes sociais. As meninas subiram ao palco para a homenagem junto à mãe e à avó, que fizeram discursos emocionantes durante a cerimônia.

As filhas de Boechat: Catarina e Valentina Crédito: Divulgação

Veruska Seibel Boechat, Valentina, Catarina e Dona Mercedes Crédito: Divulgação

CONEXÃO ES-PORTUGAL

Leo de Castro, presidente da Findes, está em Portugal para o Websummit Lisbon, o maior evento de tecnologia e um dos maiores em inovação do mundo, segundo a Forbes. Também integram a comitiva representantes do Governo do Estado, da Mobilização Capixaba pela Inovação, do Findeslab e da Câmara de Comércio Espírito Santo X Portugal.

Para o presidente da Findes, os destaques do evento ficam por conta das agendas inclusivas. “Em palestra com Tony Blair, ele acredita que é fundamental juntar os agentes de mudança com os agentes responsáveis pela regulação, para não deixar ninguém de fora do processo de inovação. O antigo primeiro-ministro britânico quer "que os fazedores de política/regulação e os fazedores de mudança" se juntem para mitigar os "efeitos adversos" da tecnologia”, explicou Leo.

INAUGURAÇÃO

Gabi Iamonde e Pamela Silva: nova loja de móveis planejados em Vitória. Crédito: Mônica Zorzanelli

INOVAÇÃO

Bianca Rodrigues, supervisora de inovação da Faesa, está em Cuiabá, onde participa nesta quinta-feira (07), do Communities Meeting do projeto Teias de Inovação. Ela foi convidada pelo Governo do Estado para representar o Espírito Santo no evento e será um dos nomes do painel “Longe dos grandes centros: como os ecossistemas empreendedores têm se desenvolvido”, em que falará sobre as diversas iniciativas de inovação e empreendedorismo em terras capixabas.

LANÇAMENTO DE LIVRO

Lorena Milaneze Bastos e Hérica Pacheco Gomes: noite de autógrafos do livro "Mulheres em Evolução", no Barro Vermelho. Crédito: Mônica Zorzanelli

EXPANSÃO

Carlos e Beto Marianelli recebem no dia 19, arquitetos e designers para evento de apresentação da nova Compose. Após expansão com um novo layout para o segmento de revestimentos, o ciclo de modernização está completo com a ampliação do showroom para os segmentos de metais, louças, banheiras e cozinhas. Novos fornecedores também fazem parte das novidades a serem apresentadas no evento, que deve reunir mais de 300 pessoas.

QUERIDOS DE RR

Vladimir de Almeida e Christina Hegner: em noite de festa em Vila Velha. Crédito: Mônica Zorzanelli

CAPIXABA LANÇA "DE BERLIM A LISBOA"

A escritora e jornalista capixaba, que mora há seis anos na Alemanha, Gisele Servare, acaba de lançar o livro "De Berlim a Lisboa". Trata-se de uma estória engraçada, cheia de aventuras e um romance nada convencional entre duas pessoas completamente diferentes. O livro acompanha Paula e Felipe na sua roadtrip, e aborda de maneira leve e cativante a vida de Felipe, um homem com Transtorno do Espectro Autista (conhecido como Síndrome de Asperger), seus desafios para se adequar numa sociedade neurotípica e o seu relacionamento emocional com Paula, uma mulher imprevisível, que se deixa levar pelas emoções e vive a vida sem o menor planejamento. O que deveria ser só uma viagem, se torna o encontro de duas almas que querem alçar voo, mesmo que a vida tenha cortado suas asas.

COQUETEL

Marcos Reggiane e Fernanda Julião: queridos de RR. Crédito: Mônica Zorzanelli

CARLOS FERREIRINHA VEM AÍ!

Líder há 18 anos na inteligência da gestão de luxo, Carlos Ferreirinha volta ao Estado no dia 22 de novembro, para seminário, na pousada de Lilia Mello, em Pedra Azul . O tema deste é “Arrisque uma nova perspectiva = LIM - IT- LESS".

NOVO ESTÚDIO DE BELEZA

Alex Ginaglia convida para inauguração do seu novo estúdio, na próxima terça-feira (12), em Santa Lúcia.

JANTAR DO BEM

Martha Paiva, Marcela Raizer, Andrea Richa, Marcelo Lages e Adriana Delmaestro são presenças confirmadas para o 15º Jantar Beneficente da Afecc, nesta sexta-feira (8), no Le Buffet Master.

AUDIÇÃO 2019

Silvânia Saadi convida para a audição 2019 de seus alunos, nesta sexta-feira (8), no Prime Hall, na Praia de Camburi.

LANÇAMENTO DE NOVELA

Marisa Kunzler, Marcela Souza, a atriz Taís Araújo, Leila Marchesi e Roberta Simões: comitiva capixaba no lançamento da nova novela das 9 "Amor de Mãe", na Globo. Crédito: Divulgação

MESA POSTA

Isabel Murad, Aline Bragatto, Carla Lacerda e Fabiana Croce são presenças confirmadas no workshop de mesa de posta de Jaque Devens, nesta sexta-feira (dia 8), em Manguinhos.

FASHION TRIP