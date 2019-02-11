Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Casado com capixaba, Boechat tinha forte ligação com o Espírito Santo
Casado com capixaba, Boechat tinha forte ligação com o Espírito Santo

Em visitas ao Estado, Ricardo Boechat e a capixaba Veruska Seibel não abriam mão de degustar a moqueca. "Se morasse aqui, comeria todos os dias", dizia

11 fev 2019 às 17:40

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 17:40

Ricardo Boechat e Veruska Seibel no 8º Encontro Internacional do Vinho, em 2005 Crédito: Edson Chagas | Cedoc | A Gazeta
O jornalista Ricardo Boechat, 66 anos, tinha fortes ligações com o Espírito Santo. Era casado com a jornalista Veruska Seibel Boechat, a primeira titular da coluna Zig Zag, de A Gazeta. Com Veruska, Boechat teve duas filhas: Valentina (13) e Catarina (11).
Ricardo Boechat, Catarina , Valentina e Veruska Seibel, em 2008 Crédito: Cedoc | A Gazeta
Os dois se conheceram na região de Pedra Azul, Domingos Martins, na região Serrana do Estado, durante a cobertura do Encontro Internacional do Vinho. Foi o médico Roberto Serpa, ex-presidente da Sociedade dos Amigos do Vinho do ES (Soaves), que realizava o evento, que apresentou Veruska a Boechat, em 2004. Boechat veio cobrir o famoso encontro e Veruska era então colunista da Rede Gazeta.
Ricardo Boechat no VII Encontro Internacional do Vinho, em Pedra Azul Crédito: Fábio Vicentini | Cedoc | A Gazeta
Em 2005, os dois se casaram no Rio de Janeiro, em cerimônia bem íntima, no Copacabana Palace, com a participação de alguns capixabas, entre eles Roberto Serpa. O casal — que mantém uma residência em Vitória — visitava a cidade com frequência para rever a família e amigos.
Ricardo Boechat, o médico Roberto Serpa e Veruska Seibel, durante as comemorações do casamento Crédito: Cedoc | A Gazeta
Por aqui, o casal não abria mão de degustar a moqueca, que segundo ele, se morasse aqui, comeria todos os dias. "Eu sempre digo que o melhor negócio do Espírito Santo quem fez fui eu: casei com uma capixaba", dizia Boechat para sua doce Veruska, como ele se referia à esposa.
ACIDENTE E MORTE
Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde desta segunda-feira em um dos acessos da Rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior.
Bombeiros recolhem peças do helicóptero que caiu na Anhanguera Crédito: TV Globo
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave também morreu carbonizado. O motorista de um caminhão atingido no acidente foi resgatado pelo serviço da concessionária que administra a via. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente espírito santo ricardo boechat
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados