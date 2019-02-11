Casado com capixaba, Boechat tinha forte ligação com o Espírito Santo

O jornalista Ricardo Boechat, 66 anos, tinha fortes ligações com o Espírito Santo. Era casado com a jornalista Veruska Seibel Boechat, a primeira titular da coluna Zig Zag, de A Gazeta. Com Veruska, Boechat teve duas filhas: Valentina (13) e Catarina (11).
Os dois se conheceram na região de Pedra Azul, Domingos Martins, na região Serrana do Estado, durante a cobertura do Encontro Internacional do Vinho. Foi o médico Roberto Serpa, ex-presidente da Sociedade dos Amigos do Vinho do ES (Soaves), que realizava o evento, que apresentou Veruska a Boechat, em 2004. Boechat veio cobrir o famoso encontro e Veruska era então colunista da Rede Gazeta.
Em 2005, os dois se casaram no Rio de Janeiro, em cerimônia bem íntima, no Copacabana Palace, com a participação de alguns capixabas, entre eles Roberto Serpa. O casal — que mantém uma residência em Vitória — visitava a cidade com frequência para rever a família e amigos.
Por aqui, o casal não abria mão de degustar a moqueca, que segundo ele, se morasse aqui, comeria todos os dias. "Eu sempre digo que o melhor negócio do Espírito Santo quem fez fui eu: casei com uma capixaba", dizia Boechat para sua doce Veruska, como ele se referia à esposa.
ACIDENTE E MORTE
Ricardo Boechat, de 66 anos, morreu na queda de um helicóptero no início da tarde desta segunda-feira em um dos acessos da Rodovia Anhanguera, que liga a capital paulista ao interior.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o piloto da aeronave também morreu carbonizado. O motorista de um caminhão atingido no acidente foi resgatado pelo serviço da concessionária que administra a via.