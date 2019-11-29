Vinho e pizza, um casamento perfeito: confira dicas de harmonização

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Indiscutivelmente um dos pratos mais populares e consumidos no mundo, a pizza é uma unanimidade no hemisfério ocidental. Graças ao preço acessível e às suas infinitas possibilidades de combinações, esse alimento é um sucesso gastronômico em todas as faixas de renda. Quem é que não aprecia uma boa fatia de pizza?

Mas qual seria a bebida alcoólica que melhor combina com essa deliciosa iguaria de origem italiana? Talvez a cerveja, por conta do ambiente informal em que a pizza costuma ser consumida. Mas e o vinho? Ainda que a cerveja, em seus variados estilos, seja capaz de escoltar adequadamente uma pizza, temos de convir que o vinho oferece um leque muito mais amplo de opções para harmonizar com ela.

Considerando a versatilidade dos vinhos, desde os brancos mais ácidos e secos aos tintos mais encorpados e tânicos, eles são capazes de se adequar muito mais facilmente aos diversos tipos de pizza, especialmente por conta dos queijos e do molho de tomate, ingredientes quase onipresentes na receita.

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Claro que não é preciso pensar em vinhos sofisticados e caros para acompanhar as pizzas. Basta pensar no perfil da cobertura e terá uma boa ideia do que vai combinar melhor:

Pizzas mais leves, como a marguerita, pedem vinhos de estilo similar, como um branco elaborado com a refrescante Sauvignon Blanc, um rosé da Provence ou o tradicional Chianti italiano.

Pizzas mais gordurosas merecem vinhos de maior acidez e um bom aporte tânico como os produzidos com as castas Cabernet Sauvignon, Malbec, Tempranillo ou Shiraz.

Pizzas com ingredientes picantes ou muito salgados devem ser contrapostas por vinhos mais leves e de menor carga tânica, como um frutado Beaujolais, um Pinot Noir genérico da Borgonha ou, para os mais ousados, um Riesling alemão do tipo kabinett.

Até para as pizzas doces é possível encontrar uma boa companhia vínica. Para as versões com frutas, um bom espumante demi-sec. Para aquelas com chocolate, experimente um cálice de Vinho do Porto (Ruby ou Tawny).

Enfim, as opções de vinhos são quase tão extensas quanto os tipos de pizzas. Basta ter um pouco de critério ao escolher a melhor combinação e certificar-se de que essa união é mesmo um casamento perfeito.

Bancando o cupido, selecionei cinco candidatos de ótima relação preço x qualidade como pares ideais para essa união:

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1 - Château de l’Aumérade Cuvée Marie Christine 2016 (R$ 122/Nova Fazendinha)



(R$ 122/Nova Fazendinha) 2 - Weingut Thorle Feinherb 2017 (R$ 111/Wines 4U)

(R$ 111/Wines 4U) 3 - Brancaia Chianti Classico 2016 (R$ 139,90/Grand Cru)

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4 - Viña Olabarri Crianza 2015 (R$ 88,50/Nova Fazendinha)

(R$ 88,50/Nova Fazendinha) 5 - Latido de Sara Tinto 2016 (R$ 75/Belle Cave)



(R$ 75/Belle Cave) 6 - Koyle Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2016 (R$ 59,43/Grand Cru)

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