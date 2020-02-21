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Leonel Ximenes

Viaduto entre as BRs 101 e 262, em Viana, será inaugurado sexta-feira

Obra, que começou em agosto de 2018, vai facilitar a mobilidade no cruzamento das duas maiores rodovias do Estado

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 17:59

Públicado em 

21 fev 2020 às 17:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Obra do viaduto entre as BRs 101 e 262, em Viana Crédito: Divulgação
Uma das obras mais esperadas no Espírito Santo, o viaduto na intersecção das rodovias BR 101 e 262, em Viana, será inaugurado na próxima sexta-feira (28), com horário previsto para o meio-dia. A obra, que custou R$ 16,5 milhões e foi iniciada em agosto de 2018, tem estrutura de 900 toneladas de concreto. A cerimônia de inauguração contará com a presença do secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestutura, Marcello da Costa Vieira.
Cerca de 150 trabalhadores atuaram na construção do viaduto, de forma direta, além de 50 indiretamente. No local passam cerca de 30 mil veículos em média, por dia.

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Um dos maiores desafios para a construção do viaduto foi a necessidade de desvios operacionais para que a obra pudesse ser realizada mantendo-se o tráfego fluindo pelas duas rodovias federais mais importantes do Estado.
Outra operação que exigiu muito esforço foi o içamento das estruturas (vigas), realizadas em junho de 2019. Na ocasião, foram utilizados quatro guindastes de grande porte. Os equipamentos foram posicionados estrategicamente e a operação foi finalizada antes do tempo previsto. Durante o içamento foram utilizadas carretas especiais já que cada viga tem 40 metros de extensão e 70 toneladas de peso.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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