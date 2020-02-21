Viaduto entre as BRs 101 e 262, em Viana, será inaugurado sexta-feira

Uma das obras mais esperadas no Espírito Santo, o viaduto na intersecção das rodovias BR 101
e 262
, em Viana
, será inaugurado na próxima sexta-feira (28), com horário previsto para o meio-dia. A obra, que custou R$ 16,5 milhões e foi iniciada em agosto de 2018, tem estrutura de 900 toneladas de concreto. A cerimônia de inauguração contará com a presença do secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestutura, Marcello da Costa Vieira.
Cerca de 150 trabalhadores atuaram na construção do viaduto, de forma direta, além de 50 indiretamente. No local passam cerca de 30 mil veículos em média, por dia.
Um dos maiores desafios para a construção do viaduto foi a necessidade de desvios operacionais para que a obra pudesse ser realizada mantendo-se o tráfego fluindo pelas duas rodovias federais mais importantes do Estado.