Professor morre em grave acidente na BR 101 Norte, na Serra

A PRF isolou a área do acidente na BR 101, na Serra Crédito: Internauta

Um homem morreu em um grave acidente na BR 101, no quilômetro 261, na altura do bairro Barro Branco, na Serra, na Grande Vitória. O trânsito no local está interditado e o fluxo foi desviado no trecho. A vítima foi identificada como Amaury Motta Lamas, tinha 40 anos e seguia para Vitória, onde trabalhava como professor de História na rede municipal. Familiares dele estiveram no local e o identificaram.

De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, duas motos, um carro e ainda um caminhão se envolveram em uma colisão no sentido sul da rodovia (em direção à Região Metropolitana) e o motociclista acabou projetado ao chão quando passava pelo corredor. Após a queda, na sequência, o homem foi atropelado pela carreta, que não conseguiu desviar a tempo.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal e também uma ambulância da ECO 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo foram ao local. A área onde o corpo caiu foi isolada. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar a remoção do corpo. Pertences do motociclista que estavam no bagageiro da moto ficaram espalhados pela pista.