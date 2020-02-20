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Barro Branco

Professor morre em grave acidente na BR 101 Norte, na Serra

Colisão envolveu duas motos, um carro e ainda uma carreta. Após cair no asfalto, o condutor de uma das motocicletas foi atropelado pelo caminhão

Publicado em 20 de Fevereiro de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2020 às 09:03
A PRF isolou a área do acidente na BR 101, na Serra Crédito: Internauta
Um homem morreu em um grave acidente na BR 101, no quilômetro 261, na altura do bairro Barro Branco, na Serra, na Grande Vitória. O trânsito no local está interditado e o fluxo foi desviado no trecho. A vítima foi identificada como Amaury Motta Lamas, tinha 40 anos e seguia para Vitória, onde trabalhava como professor de História na rede municipal. Familiares dele estiveram no local e o identificaram.
De acordo com as primeiras informações da Polícia Rodoviária Federal, duas motos, um carro e ainda um caminhão se envolveram em uma colisão no sentido sul da rodovia (em direção à Região Metropolitana) e o motociclista acabou projetado ao chão quando passava pelo corredor. Após a queda, na sequência, o homem foi atropelado pela carreta, que não conseguiu desviar a tempo.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal e também uma ambulância da ECO 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo foram ao local. A área onde o corpo caiu foi isolada. A perícia da Polícia Civil foi acionada para realizar a remoção do corpo. Pertences do motociclista que estavam no bagageiro da moto ficaram espalhados pela pista.
Amaury conduzia uma motocicleta com placa, MPG 7322, de Afonso Cláudio. O outro veículo envolvido no acidente era um Fiat Uno e os ocupantes não sofreram ferimentos. O homem que pilotava a outra moto também não se feriu.

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