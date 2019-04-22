Viaduto caindo aos pedaços segue com abraçadeiras de plástico no ES

Presilhas de plástico são usadas para segurar pedaços de Viaduto, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias

Uma equipe da TV Gazeta visitou o local nesta segunda-feira (22) e constatou que a situação é a mesma: mureta com ferrugem para todo o lado e as abraçadeiras para evitar que a estrutura caia.

O repórter Diony Silva esteve no local nesta manhã e frisou que a estrutura está pior, com mais pedaços de concreto despencando do viaduto.

A ferrugem está mais exposta, tem pedaço de cimento que se desprendeu, reboco soltando. É muita insegurança para quem precisa passar pelo viaduto, que fica sobre a linha férrea, em São Torquato Repórter Diony Silva

Este viaduto é de extrema importância porque fica no meio de três cidades, e várias pessoas precisam passar pelo local todos os dias.

PREFEITURA PROMETEU REPAROS EMERGENCIAIS

Na semana passada, a Prefeitura de Vila Velha foi acionada pela reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) e prometeu reparos emergenciais no viaduto e a visita de técnicos para checar o local. O secretário de obras de Vila Velha, Luiz Otávio Machado, argumentou que obras de maior porte, como toda a revitalização do viaduto, ainda não tem prazo previsto, por necessitam de elaboração de um projeto. Ele afirmou, ainda, que não tem conhecimento de quem colocou as abraçadeiras e fitas plásticas na rachadura.

ninguém ainda esteve no local para verificar a estrutura . Uma obra deve acontecer daqui 60 dias e uma grande intervenção só seria grande com a ajuda do Governo do Estado do Espírito Santo. Acionada novamente pela TV Gazeta nesta segunda-feira (22), a prefeitura informou novamente que enviaria técnicos, de modo que. Uma obra deve acontecer daqui 60 dias e uma grande intervenção só seria grande com a ajuda dodo Espírito Santo.

O Departamento de Estradas de Rodagens do Espírito Santo (DER-ES) explicou que ainda não foi protocolado nenhum documento pela Prefeitura de Vila Velha — e o viaduto continua se desfazendo, caindo aos pedaços.

Às 21 horas, a Prefeitura de Vila Velha informou que esteve no local e que foi constatado necessidade de fazer tratamento da ferragem e posterior recuperação da estrutura. "Será encaminhado neste semana um ofício ao DER informando a situação e a necessidade de parceria do Governo do Estado para recuperar toda a estrutura do viaduto. As intervenções mais emergenciais serão feitas de forma a eliminar os riscos de possível queda de material e também para que não venha a ocorrer acidentes com as pessoas que passam por esse local. De qualquer forma, essas ações, como já dito, serão emergenciais, sendo necessário projeto executivo para contratação de obra de recuperação estrutural do viaduto. Em função de envolver custos maiores, será enviado ofício ao DER solicitando a parceria".





PEDESTRES QUE PASSAM PELO LOCAL TODOS OS DIAS

O estudante Maycon Lima, que precisa passar pelo viaduto todos os dias, disse que as presilhas de plástico foram colocadas nas rachaduras há cerca de três meses. "É uma situação perigosa, porque essa construção já existe há bastante tempo e não tem nenhum sinal de manutenção. Eles até tentaram fazer esse paliativo, mas tem mais de três meses que colocaram isso aí", disse o estudante.

Além do guarda-corpo danificado, o local para passagem dos pedestres está com buracos e gera incômodos. O pedreiro Jean Carlos Souza passa pelo viaduto de bicicleta e reclama a falta de uma ciclovia. Ele diz que precisa dividir espaço com carros e caminhões para fazer a travessia.

O pedreiro Jean Carlos Souza passa pelo viaduto de bicicleta e reclama a falta de uma ciclovia. Ele diz que precisa dividir espaço com carros e caminhões para fazer a travessia. Crédito: Eduardo Dias | Rádio CBN Vitória

"Com certeza é perigoso. Se continuar assim, se encostas ali cai (o pedaço do guarda-corpo). Eu passo aqui embaixo (pelo asfalto) porque é melhor. Em cima, quando passa por cima esbarra no pedestre, a situação é pior", disse o ciclista.

NORMAS TÉCNICAS

O engenheiro civil Jaime Veiga, diretor técnico da Associação Brasileira de Engenheiros Civis (ABENC), explicou que não existem normais técnicas que orientem para a aplicação de abraçadeiras plásticas como medida de prevenção para rachaduras em estruturas de concreto.

Pedestres e ciclistas que passam pelo viaduto ferroviário de São Torquato, em Vila Velha, estão reclamando da precária estrutura do local Crédito: Eduardo Dias

Ele acredita que a medida foi adotada por alguém sem conhecimento técnico, com intenção de evitar a queda de pedaços do viaduto. O engenheiro também afirmou que a falta de manutenção preventiva é uma das principais causas para a precarização de estruturas como o viaduto de São Torquato.

PROBLEMA NA PAVIMENTAÇÃO

Se a parte de cima do viaduto tem gerado preocupação para os pedestres, a rua que passa por baixo da estrutura está com grandes buracos e atrapalha a passagem dos veículos. O secretário de obras de Vila Velha afirmou que o problema na pavimentação será resolvido em até 15 dias.