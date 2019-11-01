Vereador de Vitória constrange assessores a fazer "hora extra"

Clebinho insinuou demissão de assessores por não comparecimento a evento Crédito: Amarildo

O presidente da Câmara de Vitória, vereador Cleber Felix (Progressistas), promoveu, com ajuda de sua equipe, um evento evangélico no bairro Andorinhas, seu reduto político, chamado "Celebra Vitória com Jesus". O evento foi realizado no último dia 18 (uma sexta-feira). Às 10h34 daquele dia, o vereador publicou, em sua conta no Facebook, um vídeo em que aparece rodeado por sete pessoas – todos vestidos com a camisa cor-de-rosa do evento –, convidando o público em geral a comparecer. Até aí, digamos, tudo normal.

O que foge à normalidade é um segundo vídeo gravado por Clebinho, ao qual a coluna teve acesso, direcionado especificamente aos "seus" assessores e publicado por ele em um grupo de WhatsApp formado, basicamente, por servidores indicados por ele em cargos comissionados da Câmara e da Prefeitura de Vitória. Nesse segundo vídeo, Clebinho faz o que muitos entenderam (e qualquer um teria entendido) como uma ameaça implícita de exoneração em caso de não comparecimento ao evento:

"Ó, esse recado é pra você. Esse convite é pra você. Convite, não. É uma convocação! Hoje, todos [os] assessores do vereador Cleber Felix, na Ponte da Passagem, a partir das 19 horas, 'Celebra Vitória com Jesus'. Não é um convite, tá? É uma convocação. Porque senão, na segunda-feira, você vai ter que passar na presidência."

A coluna apurou que, por motivos óbvios, alguns servidores que receberam a "intimação" se sentiram constrangidos e coagidos a comparecer ao evento em questão, sob o risco de sofrerem retaliação caso não o fizessem.

O vídeo aberto à população e o restrito a servidores foram feitos em sequência, na mesma locação – o pátio da Câmara de Vitória. Em ambos, Clebinho aparece rodeado pelas mesmas pessoas, vestindo as mesmas camisetas cor-de-rosa.

Segundo Clebinho, em resumo, tudo não teria passado de uma brincadeira. A coluna apurou que assessores não entenderam assim.

Em primeiro lugar, é preciso registrar o elementar: o evento em questão foi realizado na noite do dia 18 – fora, portanto, do horário de expediente dos servidores tanto na Prefeitura como na Câmara de Vitória, e ninguém recebe hora extra para participar desse tipo de "atividade externa".

Em segundo lugar, ajudar a organizar esse tipo de evento, ou simplesmente estar ali para fazer número, foge completamente ao escopo das atividades parlamentares para as quais, a princípio, esses assessores são contratados.

Em terceiro lugar, o caráter do evento, de cunho religioso, não guarda relação direta com as atividades de assessoria parlamentar que servidores da Câmara deveriam prestar, muito menos com as atividades de um servidor lotado na Prefeitura de Vitória.

O fato, no entanto, é que essa prática é corrente em toda parte. Muitos parlamentares mantêm, não só na Câmara de Vitória, como em várias câmaras municipais e mesmo em nossa Assembleia Legislativa, o hábito de "deslocar" assessores comissionados indicados por eles para trabalhar em eventos externos como esse, que servem para "turbinar" o mandato.

A lógica é a seguinte: esses cargos comissionados são de livre provimento e costumam ser preenchidos por critérios políticos. Portanto, cada um desses assessores está politicamente ligado ao parlamentar que o indicou.

Eventos como o de Clebinho são usados para "fortalecer" o mandato. Se o mandato se fortalece, o vereador tem mais chances de se eleger no pleito seguinte. E, se o vereador se elege de novo, ora, o assessor tem mais chances de manter o próprio emprego. Uma mão lavaria a outra e, por essa lógica, o assessor na verdade deveria ser o primeiro a fazer questão de responder, solicitamente, a esse tipo de "convocação".

Embora entranhada na cultura política brasileira, essa lógica, por óbvio, está errada e viciada. Representa a distorção e a perversão da nossa atividade política. É patrimonialismo na expressão mais antiga, ou seja, a apropriação do público por interesses particulares. Cada um desses assessores não é desse ou daquele ou vereador, mas, antes de tudo, um servidor público. Não é preciso lembrar que todos eles são pagos com dinheiro do contribuinte.

Como qualquer vereador de Vitória, Clebinho tem o direito de manter até 15 assessores em seu gabinete parlamentar. Por ser presidente, também preenche, por indicação, alguns cargos vinculados à Mesa Diretora da Câmara. Além disso, como a coluna publicou no dia 20 de agosto, Clebinho tem também a sua "cota" de cargos na Prefeitura de Vitória. Pelo menos sete comissionados, confirmados pela coluna, foram indicados por ele na gestão de Luciano Rezende (Cidadania).

No total, dá algo entre 30 e 40 assessores.

Clebinho se declara pré-candidato a prefeito de Vitória em 2020.

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O OUTRO LADO

A coluna entrou em contato com Clebinho no fim da manhã desta quinta-feira (31). No início da conversa, o presidente da Câmara confirmou que o "Celebra Vitória com Jesus", no dia 18 de outubro, foi organizado por sua equipe.

Quando fizemos referência ao vídeo gravado para os assessores e citamos as palavras de Clebinho, a primeira reação do presidente foi negar: "Esse vídeo não tem nada a ver com o evento". Lembramos que a "convocação" era exatamente para o referido evento. "Essas informações eu não posso te passar não", disse o presidente, esclarecendo que preferiria conversar pessoalmente ou que lhe enviássemos as perguntas por escrito.

Pouco depois, o vereador enviou o contato de sua assessora de imprensa, a quem enviamos nossas perguntas. As respostas seguem abaixo, na íntegra.