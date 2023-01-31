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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Veja quem prestigiou o jogo do Vasco X Volta Redonda no Kleber Andrade

Publicado em
31 jan 2023 às 13:57
Rimaldo de Sá e Renato Casagrande
Rimaldo de Sá recebeu o governador  Renato Casagrande no Camarote Camisa 10 Crédito: Adessandro Reis

Vasco no Kleber Andrade

O Vasco foi derrotado pelo Volta Redonda, por 2 a 1, nesta segunda-feira (30), no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, mas a torcida vascaína fez bonito na partida da  quinta rodada do Campeonato Carioca. Cerca de 19 mil torcedores lotaram o Klebão. A partida contou com um belo gol de Gabriel Pec, mas Pedro Raul desperdiçou a chance do empate, ao perder um pênalti. O empresário e vascaíno Rimaldo de Sá recebeu autoridades, entre eles o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virginía Casagrande, além de torcedores no Camarote Camisa 10. RR, que é vascaína, também compareceu ao estádio. Confira a galeria
Virginia Casagrande, Jacqueline Moraes e Greicy Abreu
Virginia Casagrande, Jacqueline Moraes e Greicy Abreu Crédito: Adessandro Reis
Rimaldo de Sá, Malu e Joanna Ferrari
Rimaldo de Sá, Malu e Joanna Ferrari Crédito: Adessandro Reis

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