Veja quem prestigiou o jogo do Vasco X Volta Redonda no Kleber Andrade

O Vasco foi derrotado pelo Volta Redonda, por 2 a 1, nesta segunda-feira (30), no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, mas a torcida vascaína fez bonito na partida da quinta rodada do Campeonato Carioca. Cerca de 19 mil torcedores lotaram o Klebão. A partida contou com um belo gol de Gabriel Pec, mas Pedro Raul desperdiçou a chance do empate, ao perder um pênalti. O empresário e vascaíno Rimaldo de Sá recebeu autoridades, entre eles o governador Renato Casagrande e a primeira-dama Virginía Casagrande, além de torcedores no Camarote Camisa 10. RR, que é vascaína, também compareceu ao estádio. Confira a galeria