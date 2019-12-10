Vasco deve aceitar patrocínio da Havan ou avaliar linha política de Luciano Hang?

Alexandre Campello, presidente do Vasco, e Luciano Hang, empresário proprietário da rede de lojas Havan, negociam patrocínio para o Vasco Crédito: Luciano Hang/Twitter

Existe a necessidade de uma avaliação política-ideológica por parte de um clube de futebol no momento de negociar com possíveis patrocinadores? Essa é a discussão que toma conta das redes sociais dos torcedores vascaínos nesta terça-feira (10) desde que o presidente do Vasco, Alexandre Campello, desembarcou em Brusque-SC para negociar com o empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, um possível patrocínio master para o clube cruz-maltino.

Luciano Hang sempre foi militante do presidente Jair Bolsonaro e chegou até a ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por propaganda irregular a favor do atual presidente da república. O empresário também já foi processado pelo Ministério Público do Trabalho, acusado de coagir seus funcionários a votar em Bolsonaro.

Parte da torcida do Vasco faz coro pelo sucesso da negociação nas redes sociais com a hashtag #HavannoVasco. Entretanto outra corrente faz questão de destacar que o empresário já coagiu funcionários e como está alinhado a Jair Bolsonaro, conta com a antipatia de muitos por causa de posicionamentos polêmicos do presidente.