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Vale tudo pelo dinheiro?

Vasco deve aceitar patrocínio da Havan ou avaliar linha política de Luciano Hang?

Parte da torcida aprova negociação, enquanto outra corrente não concorda com o posicionamento político do empresário que é militante do presidente Jair Bolsonaro

Publicado em 10 de Dezembro de 2019 às 16:12

Públicado em 

10 dez 2019 às 16:12
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Alexandre Campello, presidente do Vasco, e Luciano Hang, empresário proprietário da rede de lojas Havan, negociam patrocínio para o Vasco Crédito: Luciano Hang/Twitter
Existe a necessidade de uma avaliação política-ideológica por parte de um clube de futebol no momento de negociar com possíveis patrocinadores? Essa é a discussão que toma conta das redes sociais dos torcedores vascaínos nesta terça-feira (10) desde que o presidente do Vasco, Alexandre Campello, desembarcou em Brusque-SC para negociar com o empresário Luciano Hang, proprietário da rede de lojas Havan, um possível patrocínio master para o clube cruz-maltino. 
Luciano Hang sempre foi militante do presidente Jair Bolsonaro e chegou até a ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por propaganda irregular a favor do atual presidente da república. O empresário também já foi processado pelo Ministério Público do Trabalho, acusado de coagir seus funcionários a votar em Bolsonaro. 

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Parte da torcida do Vasco faz coro pelo sucesso da negociação nas redes sociais com a hashtag #HavannoVasco. Entretanto outra corrente faz questão de destacar que o empresário já coagiu funcionários  e como está alinhado a Jair Bolsonaro, conta com a antipatia de muitos por causa de posicionamentos polêmicos do presidente. 
Vale destacar que recentemente o Vasco superou a barreira de 180 mil sócios-torcedores, o que faz do vascaíno parte ainda mais importante nas decisões do clube. A proposta da Havan gira em torno de R$ 15 milhões para os cofres de São Januário. E agora cabe ao presidente Alexandre Campello administrar essa situação. E aí? Assina o contrato ou não assina?

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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