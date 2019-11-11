Um dia de cinema brasileiro a um precinho camarada

Cena do filme Bacurau Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação

A 20ª edição do Projeta Brasil Cinemark rola nesta terça-feira (12). A rede abre suas portas para um dia inteiro de programação de filmes nacionais. Os ingressos para os filmes têm preço especial: R$ 4 – mesmo valor do combo promocional que inclui minipipoca salgada e refrigerante 300ml.

Assim como nas edições anteriores, o público vai ter a oportunidade de ver ou rever os mais importantes lançamentos do cinema brasileiro do último ano, nos mais variados estilos e gêneros. A comédia “Minha Vida em Marte 2”e o drama “O Grande Circo Místico”, entre outros, marcam presença na programação cujo destaque é "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Além de ter sido premiado no mais importante festival de cinema do mundo, o Festival de Cannes, o thriller fez sucesso entre crítica e público.

Outras boas pedidas são "Simonal" (2019), de Leonardo Rodrigues, que não foi exibido no Espírito Santo quando estreou no circuito nacional, e "Minha Fama de Mau", de Lui Farias, cinebiografia do Tremendão Erasmo Carlos protagonizada por Chay Suede.

Capixaba em tela

Um filme que ganha a oportunidade do grande público dentro do projeto é "Mata Negra", do cineasta capixaba Rodrigo Aragão, um dos maiores nomes do cinema de terror do país. Neste filme, também filmado em Guarapari, o cineasta abandona um pouco os zumbis dos outros trabalhos e aposta numa trama grandiosa. Vale a pena.

Filme "Mata Negra" Crédito: Fábulas Negras/Divulgação

A programação da edição deste ano traz novidades. Além de filmes lançados nos últimos 12 meses, serão exibidos grandes sucessos do cinema brasileiro em versão digitalizada. “Carlota Joaquina, Princesa do Brasil” (1995), de Carla Camurati, é um deles. Estrelado por Marieta Severo e Marco Nanini, o filme é considerado o marco da retomada do cinema nacional. Outra atração é “Se Eu Fosse Você” (2006), de Daniel Filho, em que os personagens de Tony Ramos e Glória Pires trocam de sexo. “Minha Mãe é uma Peça” (2013) conta com o humor irreverente de Paulo Gustavo no papel que o lançou ao estrelato, Dona Hermínia.

Já “Divã” (2009) traz Lília Cabral como uma mulher de 40 anos que se redescobre após iniciar sessões de terapia. Completa a lista “Nosso Lar” (2010), baseado no livro homônimo psicografado por Chico Xavier, com os relatos do espírito André Luiz sobre a vida pós-morte, segundo o Espiritismo.

“Ao incluir na programação esses grandes clássicos queremos festejar a história do projeto, que se mistura com a do cinema brasileiro nessas duas décadas”, conta Bettina Boklis, diretora de marketing da Cinemark. Ela conta que, em 19 anos, o Projeta Brasil já levou 2,7 milhões de espectadores ao cinema e exibiu 505 filmes nacionais.

Vale ressaltar que toda a renda arrecadada será revertida para projetos e programas de incentivo à produção cinematográfica nacional. “Essa é uma forma que a Cinemark encontrou, nesses 20 anos, de apoiar e valorizar o cinema brasileiro.”, explica Bettina. Confira a lista dos filmes.

Clássicos

Carlota Joaquina

Se eu Fosse Você 1

Minha Mãe é uma Peça 1

Divã

Nosso Lar

Filmes do circuito 2018 - 2019

A História de Um Sonho - Todas as Casas do Timão

A Mata Negra

A Mulher do Meu Marido

Cena do filme "Minha Mãe é Uma Peça 3", com Paulo Gustavo interpretando sua mãe, Dona Hermínia Crédito: Reprodução/Instagram @minhamaeeumapeca_3

A Pedra da Serpente

A Quarta Parede

Alaska

Alma Imoral

Bacurau

Chorar de Rir

Cine Holliudy 2: A Chibata Sideral

De Pernas Pro Ar 3

Diários de Classe

Divaldo - O Mensageiro da Paz

Eu sou brasileiro

Filme "Simonal" Crédito: Downtown Filmes/Divulgação

Eu Sou Mais Eu

Exterminadores do Além: Contra a Loira do Banheiro

Histórias Estranhas

Intimidade Entre Estranhos

Kardec

Marés

Onde a Moeda Cai em Pé - A História do SPFC

Minha Fama de Mau

Minha Vida em Marte

Mussum, Um Filme do Cacildis

Nada a Perder 2

O Amor Dá Trabalho

O Fantástico Patinho Feio

O Filho do Homem

O Galã

O Grande Circo Místico

Chay Suede em "Minha Fama de mau" Crédito: Downtown filmes/Divulgação

O Segredo de Davi

Paisagem: Um olhar sobre Roberto Burle Marx

Sai de Baixo - O Filme

Andréa Beltrão como Hebe, no longa Hebe - A Estrela do Brasil Crédito: Divulgação

Santos de Todos os Gols

Simonal

Socorro! Virei Uma Garota

Tito e Os Pássaros

Ultraje

Vai Que Cola - O Começo

Hebe - A Estrela do Brasil

Ela Disse, Ele Disse

Morto Não Fala

Maria do Caritó