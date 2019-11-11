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Projeta Brasil

Um dia de cinema brasileiro a um precinho camarada

Cinemark abre suas portas nesta terça-feira (12) com programação exclusiva de filmes nacionais

Públicado em 

11 nov 2019 às 18:42
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

Cena do filme Bacurau Crédito: Vitrine Filmes/Divulgação
A 20ª edição do Projeta Brasil Cinemark rola nesta terça-feira (12). A rede abre suas portas para um dia inteiro de programação de filmes nacionais. Os ingressos para os filmes têm preço especial: R$ 4 – mesmo valor do combo promocional que inclui minipipoca salgada e refrigerante 300ml.
Assim como nas edições anteriores, o público vai ter a oportunidade de ver ou rever os mais importantes lançamentos do cinema brasileiro do último ano, nos mais variados estilos e gêneros. A comédia “Minha Vida em Marte 2”e o drama “O Grande Circo Místico”, entre outros, marcam presença na programação cujo destaque é "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Além de ter sido premiado no mais importante festival de cinema do mundo, o Festival de Cannes, o thriller fez sucesso entre crítica e público.
Outras boas pedidas são "Simonal" (2019), de Leonardo Rodrigues, que não foi exibido no Espírito Santo quando estreou no circuito nacional, e "Minha Fama de Mau", de Lui Farias, cinebiografia do Tremendão Erasmo Carlos protagonizada por Chay Suede.

Capixaba em tela

Um filme que ganha a oportunidade do grande público dentro do projeto é "Mata Negra", do cineasta capixaba Rodrigo Aragão, um dos maiores nomes do cinema de terror do país.  Neste filme, também filmado em Guarapari, o cineasta abandona um pouco os zumbis dos outros trabalhos e aposta numa trama grandiosa. Vale a pena.
Filme "Mata Negra" Crédito: Fábulas Negras/Divulgação
A programação da edição deste ano traz novidades. Além de filmes lançados nos últimos 12 meses, serão exibidos grandes sucessos do cinema brasileiro em versão digitalizada. “Carlota Joaquina, Princesa do Brasil” (1995), de Carla Camurati, é um deles. Estrelado por Marieta Severo e Marco Nanini, o filme é considerado o marco da retomada do cinema nacional. Outra atração é “Se Eu Fosse Você” (2006), de Daniel Filho, em que os personagens de Tony Ramos e Glória Pires trocam de sexo. “Minha Mãe é uma Peça” (2013) conta com o humor irreverente de Paulo Gustavo no papel que o lançou ao estrelato, Dona Hermínia.
Já “Divã” (2009) traz Lília Cabral como uma mulher de 40 anos que se redescobre após iniciar sessões de terapia. Completa a lista “Nosso Lar” (2010), baseado no livro homônimo psicografado por Chico Xavier, com os relatos do espírito André Luiz sobre a vida pós-morte, segundo o Espiritismo.

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“Ao incluir na programação esses grandes clássicos queremos festejar a história do projeto, que se mistura com a do cinema brasileiro nessas duas décadas”, conta Bettina Boklis, diretora de marketing da Cinemark. Ela conta que, em 19 anos, o Projeta Brasil já levou 2,7 milhões de espectadores ao cinema e exibiu 505 filmes nacionais.
Vale ressaltar que toda a renda arrecadada será revertida para projetos e programas de incentivo à produção cinematográfica nacional. “Essa é uma forma que a Cinemark encontrou, nesses 20 anos, de apoiar e valorizar o cinema brasileiro.”, explica Bettina. Confira a lista dos filmes.

Clássicos

Carlota Joaquina
Se eu Fosse Você 1
Minha Mãe é uma Peça 1
Divã
Nosso Lar

Filmes do circuito 2018 - 2019

A História de Um Sonho - Todas as Casas do Timão
A Mata Negra
A Mulher do Meu Marido
Cena do filme "Minha Mãe é Uma Peça 3", com Paulo Gustavo interpretando sua mãe, Dona Hermínia Crédito: Reprodução/Instagram @minhamaeeumapeca_3
A Pedra da Serpente
A Quarta Parede
Alaska
Alma Imoral
Bacurau
Chorar de Rir
Cine Holliudy 2: A Chibata Sideral
De Pernas Pro Ar 3
Diários de Classe
Divaldo - O Mensageiro da Paz
Eu sou brasileiro
Filme "Simonal" Crédito: Downtown Filmes/Divulgação
Eu Sou Mais Eu
Exterminadores do Além: Contra a Loira do Banheiro
Histórias Estranhas
Intimidade Entre Estranhos
Kardec
Marés
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Minha Fama de Mau
Minha Vida em Marte
Mussum, Um Filme do Cacildis
Nada a Perder 2
O Amor Dá Trabalho
O Fantástico Patinho Feio
O Filho do Homem
O Galã
O Grande Circo Místico
Chay Suede em "Minha Fama de mau" Crédito: Downtown filmes/Divulgação
O Segredo de Davi
Paisagem: Um olhar sobre Roberto Burle Marx
Sai de Baixo - O Filme
Andréa Beltrão como Hebe, no longa Hebe - A Estrela do Brasil Crédito: Divulgação
Santos de Todos os Gols
Simonal
Socorro! Virei Uma Garota
Tito e Os Pássaros
Ultraje
Vai Que Cola - O Começo
Hebe - A Estrela do Brasil
Ela Disse, Ele Disse
Morto Não Fala
Maria do Caritó
Rasga Coração

Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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