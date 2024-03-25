Todas Elas: live debate violência, oportunidades e questões raciais

A Gazeta, transmite nesta segunda-feira (25) um bate-papo ao vivo com o tema “Violência e oportunidades: como questões raciais e de gênero se cruzam”. Dentro das comemorações dedicadas ao Mês da Mulher, o projeto Todas Elas , de, transmite nesta segunda-feira (25) um bate-papo ao vivo com o tema “”.

A partir das 17h, sob o comando da apresentadora Elis Carvalho, do programa Em Movimento, da TV Gazeta, a live conta com a participação da professora Jacyara Paiva, Doutora em Educação e pesquisadora sobre processos educativos em espaços não escolares e com a advogada Renata Bravo, Mestra em Direitos e Garantias Fundamentais.

A Gazeta (Instagram, YouTube e A conversa terá transmissão pelo site e pelas redes sociais de Facebook ).

Renata Bravo e Jacyara Paiva são as convidadas do Todas Elas Crédito: Divulgação

Até aqui, neste mês de março, o Todas Elas ofereceu programações especiais de Norte Sul do Espírito Santo , com oficinas de defesa pessoal, oficinas sobre os desafios da maternidade e até mesmo sobre autoestima e libido.

Além disso, em parceria com a Rádio Litoral, o projeto “Todas Elas Encantam” vem dando foco e protagonismo às cantoras da cena musical capixaba, com entrevistas no formato vídeocast.

O Todas Elas