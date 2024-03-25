Todas Elas: live debate violência, oportunidades e questões raciais

Dentro das comemorações dedicadas ao Mês da Mulher, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, transmite nesta segunda-feira (25) um bate-papo ao vivo com o tema “Violência e oportunidades: como questões raciais e de gênero se cruzam”.
A partir das 17h, sob o comando da apresentadora Elis Carvalho, do programa Em Movimento, da TV Gazeta, a live conta com a participação da professora Jacyara Paiva, Doutora em Educação e pesquisadora sobre processos educativos em espaços não escolares e com a advogada Renata Bravo, Mestra em Direitos e Garantias Fundamentais.
Até aqui, neste mês de março, o Todas Elas ofereceu programações especiais de Norte a Sul do Espírito Santo, com oficinas de defesa pessoal, oficinas sobre os desafios da maternidade e até mesmo sobre autoestima e libido.
Além disso, em parceria com a Rádio Litoral, o projeto “Todas Elas Encantam” vem dando foco e protagonismo às cantoras da cena musical capixaba, com entrevistas no formato vídeocast.
O Todas Elas
O Todas Elas foi criado em 2019 e, desde então, encampa ações de valorização, conscientização e fortalecimento de causas femininas. Em A Gazeta, a página especial reúne diferentes conteúdos voltados às mulheres.