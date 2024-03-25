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Mês da Mulher

Todas Elas: live debate violência, oportunidades e questões raciais

Bate-papo comandado pela repórter e apresentadora Elis Carvalho, da TV Gazeta, vai contar com a participação da professora Jacyara Paiva e com a advogada Renata Bravo

Publicado em 25 de Março de 2024 às 09:00

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

25 mar 2024 às 09:00
Dentro das comemorações dedicadas ao Mês da Mulher, o projeto Todas Elas, de A Gazeta, transmite nesta segunda-feira (25) um bate-papo ao vivo com o tema “Violência e oportunidades: como questões raciais e de gênero se cruzam”.
A partir das 17h, sob o comando da apresentadora Elis Carvalho, do programa Em Movimento, da TV Gazeta, a live conta com a participação da professora Jacyara Paiva, Doutora em Educação e pesquisadora sobre processos educativos em espaços não escolares e com a advogada Renata Bravo, Mestra em Direitos e Garantias Fundamentais.
A conversa terá transmissão pelo site e pelas redes sociais de A Gazeta (InstagramYouTube e Facebook).
Renata Bravo e Jacyara Paiva são as convidadas do Todas Elas
Renata Bravo e Jacyara Paiva são as convidadas do Todas Elas Crédito: Divulgação
Até aqui, neste mês de março, o Todas Elas ofereceu programações especiais de Norte a Sul do Espírito Santo, com oficinas de defesa pessoal, oficinas sobre os desafios da maternidade e até mesmo sobre autoestima e libido.
Além disso, em parceria com a Rádio Litoral, o projeto “Todas Elas Encantam” vem dando foco e protagonismo às cantoras da cena musical capixaba, com entrevistas no formato vídeocast.

O Todas Elas

O Todas Elas foi criado em 2019 e, desde então, encampa ações de valorização, conscientização e fortalecimento de causas femininas. Em A Gazeta, a página especial reúne diferentes conteúdos voltados às mulheres. 

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