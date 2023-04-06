Jean Silva dos Santos foi condenado a 27 anos de prisão por morte de Maria Madalena dos Santos Crédito: Redes Sociais

O crime aconteceu em 19 de junho de 2019. À época, a auxiliar de serviços gerais Maria Madalena, de 38 anos, estava indo trabalhar por volta das 7h10. Ela estava do lado de fora já entrando no carro da irmã, um Fiat Palio, junto com os sobrinhos dela.

Segundo testemunhas, o ex-marido chegou já puxando Maria Madalena para fora do veículo, arrastando ela no meio da rua.

Quem viu a situação, principalmente os familiares, gritou desesperado pedindo para que o ex-marido não machucasse a auxiliar de serviços gerais. Ele prometeu que não iria fazer nada, mas quando a ex-esposa tentou fugir, ele a puxou pelos cabelos e levou a mulher até a esquina da casa onde ela morava.

Your browser does not support the audio element. Quase 4 anos depois, feminicida é condenado por matar ex-mulher na Serra

No local, o ex deu um tiro na cabeça da vítima. Ela ainda tentou se levantar, quando ele disparou mais quatro vezes. A vítima foi atingida com dois tiros no rosto, dois nas nádegas e um na mão. Depois de matar Maria Madalena, o acusado fugiu "pedindo perdão" para a irmã da vítima, segundo relatos de testemunhas.

Histórico de violência

O caso de Maria Madalena era mais um parecido com outros relatos de mulheres que foram assassinadas por ex-companheiros. Segundo a família, eles eram casados por 18 anos e há quatro anos se separaram, quando ele foi preso por agressões contra a mulher e uma tentativa de homicídio.

Maria Madalena foi assassinada a tiros na Serra Crédito: Bernardo Coutinho

Cerca de duas semanas antes do crime ele voltou para casa e, desde então, pedia para voltar. Depois de sair da cadeia, ele chegou a ficar alguns dias na residência da ex-esposa, mas a auxiliar de serviços gerais pediu que ele saísse em menos de uma semana. Desde então, ele vinha ameaçando a mulher, dizendo que iria matar ela, até que a situação ocorreu na manhã desta quarta.

Antes do julgamento desta quarta iniciar, a irmã de Maria Madalena, Liliene Rosa da Conceição, desabafou sobre como têm sido esses quase quatro anos sem a irmã. Em entrevista ao repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, ela falou do desejo de Jean pagar pelo crime.

"Eu espero que ele continue preso e pague pelo que ele fez, porque ele tirou a vida da minha irmã pelo fato dela não aceitar ele mais. A vida da minha irmã se foi e as consequências ficaram; hoje eu vivo a base de remédios, estou inchada, já dei vários surtos, porque o fato aconteceu na minha frente e eu não pude fazer nada. Ver aquele homem encostando a arma na cabeça dela e dar um tiro na cabeça dela, isso foi para mim um filme de terror que não se apagou mais da minha memória." Liliene Rosa da Conceição - Irmã da vítima

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