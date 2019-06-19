Após matar a ex na Serra, acusado pede perdão para irmã da vítima

“Me perdoe Liene. Eu não aguentei ouvir isso da boca dela, que está apaixonada por aquele desgraçado.” Foram essas palavras que o ex-marido de Maria Madalena dos Santos, 38 anos, ousou dizer para a irmã dela após assassinar a auxiliar de serviços gerais na manhã desta quarta-feira (19) em Jardim Carapina, na Serra. Jean Silva dos Santos enviou a mensagem cerca de uma hora depois de matar a mulher na frente da irmã e dos sobrinhos.
O homem ainda é procurado pela polícia. A mensagem para a irmã foi enviada por um aplicativo às 8h12 para a irmã de Maria Madalena, Liliene Rosa dos Santos, de 37 anos. Nela, o homem ainda diz que “está indo matar ele também”. A pessoa a quem se refere seria com quem Maria Madalena estava se relacionando, situação que o ex não aceitava.
“Me perdoa, mas eu estava falando sério com ela, mas ela não acreditou. Eu vou matar M. (namorado da vítima) hoje ainda. Já sei onde ele mora e estou cego por ela. Eu vou dar muito tiro nele. Desculpe família”, tentou se justificar na mensagem enviada para a irmã após o assassinato.
VÍTIMA ESTAVA SENDO COAGIDA
Liliene contou para a reportagem do Gazeta Online que o relacionamento dos dois durou 18 anos, mas ele foi condenado há quatro anos por agressões contra Maria Madalena e também por uma tentativa de homicídio contra um homem. Quando voltou da prisão, coagiu a ex para voltar para casa.
“Ele não aceitava ela estar com outra pessoa. Ficou sabendo da cadeia e mandou ameaças lá de dentro. Quando saiu, tentou reatar de várias formas, mas ela não queria. “Ela deu a chance para ele coagida, porque ele mostrou uma pistola para ela”, completou. Assista à entrevista no vídeo abaixo:
Segundo Liliene, o ex-marido saiu da casa dela no último domingo (16). “Ela se sentiu ameaçada e ele ficou esses dias tentando reatar (morando na casa dela). Até para igreja foi. Mas como ela não gostava mais dele, ela não dava atenção e ele não aceitava isso. Domingo ele pegou e foi embora”, explicou.
A irmã ainda lembra que tentou por várias vezes alertar a irmã para que saísse de casa, inclusive conversou com ela na noite desta terça-feira. “Ontem mesmo eu falei com ela ‘pega seu filho e some daqui porque ele vai vir atrás de você’. Ela não acreditou em mim”, declarou, chorando.
MENSAGENS NO DIA ANTERIOR
No dia anterior ao assassinato, nesta terça-feira (18), o homem mandou diversas mensagens, tentando reatar o relacionamento. “Falou que precisava da família dele, que precisava de Deus, que ele iria pra igreja e queria a família dele de volta e estava a ponto de cometer uma loucura. Quando fui chamar ela, ela estava com ele no telefone, mas ele já estava no carro esperando. Acho que ele esperava uma resposta final”, disse a irmã.
Maria Madalena foi morta na frente da irmã e dos sobrinhos, no momento em que iria trabalhar. “Meu filho implorou para ele não fazer isso. Ele tirou a vida da minha irmã na minha frente. Eu não vou esquecer disso nunca, daquele assassino na frente (choro compulsivo). Ela levantou a mão pedindo ajuda e a gente não podia fazer nada. Ele saiu correndo. Minha mãe morreu tem quatro meses. Eu não sei o que Deus quer de mim agora”, finalizou, aos prantos.