Após matar a ex na Serra, acusado pede perdão para irmã da vítima

Mensagem foi enviada em aplicativo de conversas Crédito: Reprodução

“Me perdoe Liene. Eu não aguentei ouvir isso da boca dela, que está apaixonada por aquele desgraçado.” Foram essas palavras que o ex-marido de Maria Madalena dos Santos, 38 anos, ousou dizer para a irmã dela após assassinar a auxiliar de serviços gerais na manhã desta quarta-feira (19) em Jardim Carapina, na Serra . Jean Silva dos Santos enviou a mensagem cerca de uma hora depois de matar a mulher na frente da irmã e dos sobrinhos.

O homem ainda é procurado pela polícia. A mensagem para a irmã foi enviada por um aplicativo às 8h12 para a irmã de Maria Madalena, Liliene Rosa dos Santos, de 37 anos. Nela, o homem ainda diz que “está indo matar ele também”. A pessoa a quem se refere seria com quem Maria Madalena estava se relacionando, situação que o ex não aceitava.

“Me perdoa, mas eu estava falando sério com ela, mas ela não acreditou. Eu vou matar M. (namorado da vítima) hoje ainda. Já sei onde ele mora e estou cego por ela. Eu vou dar muito tiro nele. Desculpe família”, tentou se justificar na mensagem enviada para a irmã após o assassinato.

VÍTIMA ESTAVA SENDO COAGIDA

Liliene contou para a reportagem do Gazeta Online que o relacionamento dos dois durou 18 anos, mas ele foi condenado há quatro anos por agressões contra Maria Madalena e também por uma tentativa de homicídio contra um homem. Quando voltou da prisão, coagiu a ex para voltar para casa.

“Ele não aceitava ela estar com outra pessoa. Ficou sabendo da cadeia e mandou ameaças lá de dentro. Quando saiu, tentou reatar de várias formas, mas ela não queria. “Ela deu a chance para ele coagida, porque ele mostrou uma pistola para ela”, completou. Assista à entrevista no vídeo abaixo:

Segundo Liliene, o ex-marido saiu da casa dela no último domingo (16). “Ela se sentiu ameaçada e ele ficou esses dias tentando reatar (morando na casa dela). Até para igreja foi. Mas como ela não gostava mais dele, ela não dava atenção e ele não aceitava isso. Domingo ele pegou e foi embora”, explicou.

A irmã ainda lembra que tentou por várias vezes alertar a irmã para que saísse de casa, inclusive conversou com ela na noite desta terça-feira. “Ontem mesmo eu falei com ela ‘pega seu filho e some daqui porque ele vai vir atrás de você’. Ela não acreditou em mim”, declarou, chorando.

Maria Madalena trabalhava como auxiliar de serviços gerais Crédito: Arquivo pessoal

MENSAGENS NO DIA ANTERIOR

No dia anterior ao assassinato, nesta terça-feira (18), o homem mandou diversas mensagens, tentando reatar o relacionamento. “Falou que precisava da família dele, que precisava de Deus, que ele iria pra igreja e queria a família dele de volta e estava a ponto de cometer uma loucura. Quando fui chamar ela, ela estava com ele no telefone, mas ele já estava no carro esperando. Acho que ele esperava uma resposta final”, disse a irmã.