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Projeto de empoderamento feminino lança cartilha antirracista no ES

O conteúdo que está disponibilizado para download na página da instituição tem seis capítulos que aborda vários assuntos sobre questões raciais
Julia Paranhos

Julia Paranhos

Publicado em 

23 mai 2023 às 19:15

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 19:15

Redes Sociais/Das Pretas
Para acessar a cartilha basta entrar na página da instituição e realizar o download Crédito: Redes Sociais/Das Pretas
Para ajudar pais, mães e cuidadores a dar uma educação antirracista para as crianças, o Instituto Das Pretas e a empresa Nívea vão lançar nesta quarta-feira (24) a Cartilha Antirracista da Escola de Elisas.
O conteúdo que está disponibilizado para download na página da instituição tem seis capítulos que abordam vários assuntos, entre eles o resgate do Brasil Afro-Brasileiro, bases sobre racismo e injúria racial, fundamentos de uma cultura antirracista e não-violenta, expressões antirracistas, empoderamento, orientação sobre o que fazer quando o racismo é identificado, além de dicas de livros e filmes.
A cartilha surgiu a partir dos questionamentos trazidos por pais e responsáveis de crianças participantes do projeto de letramento racial (prática de ensino que busca conscientizar as pessoas sobre a importância de entender a questão racial em todas as suas dimensões) a Escola de Elisas, sobre quais melhores formas de educar suas crianças negras e não negras para serem no futuro incentivadoras do respeito às diferenças. 
Segundo a co-coordenadora geral e coordenadora pedagógica do projeto, Luana Loriano, é essencial essa educação começar na primeira infância, quando a criança começa a criar a sua identidade. E em relação aos adultos, é importante estes estarem a par e conscientes desses assuntos para que possam ser também bons exemplos a serem reproduzidos.
“Poder estar comentando isso também para pessoas adultas é muito importante, porque é a gente sabe que as crianças acabam em alguns momentos reproduzindo falas de adultos. Quando a gente quer estourar uma bolha e fomenta isso para que adultos, conversem e leiam é uma forma também que a gente tem de combater isso de cima para baixo para que nossas crianças num futuro não tão distante consigam crescer em uma sociedade melhor ", explicou.

Escola de Elisas

O projeto foi criado com o objetivo de promover o letramento racial poético e proporcionar para as meninas de 8 a 12 anos um espaço de trocas e convivência por meio da literatura, no qual possam construir de forma saudável as suas identidades, exercitando o sonho e a imaginação, contribuindo para elas dialoguem sobre a negritude, empoderamento feminino e futuro.
A primeira edição do projeto foi realizada de forma presencial no bairro de Grande São Pedro, em Vitória, e recebia 20 meninas negras e não-negras para troca de conhecimento e diálogos.
Durante os três meses de projetos com sete encontros ao todo, as meninas receberam os " Presentes de Elisas”, kit contendo duas obras literárias, cada mês seguindo um direcionamento temático.
De acordo com  a coordenadora pedagógica do projeto, neste ano a escola acontecerá no segundo semestre para meninos e meninas, na faixa etária de 8 a 12 anos. As informações sobre como participar do projeto e outros serão publicadas nas redes sociais e no site da escola.

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