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Empreendedorismo

Mães empreendedoras organizam feira com produtos a partir de R$ 3

Feira "De mãe pra mãe" ocorre nestas terça e quarta-feira (4) em Vitória. Serão comercializados diversos tipos de itens

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 10:17

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

03 ago 2021 às 10:17
Bianca Frigeri Cardoso e Carolina Lima Azeredo
Bianca Frigeri Cardoso e Carolina Lima Azeredo estão entre as expositoras Crédito: Acervo pessoal
Projeto Todas Elas
Um grupo de mães empreendedoras realiza nestas terça (3) e quarta-feira (4), em Vitória, a feira “De mãe pra mãe”. Elas vão expor produtos de fabricação própria e itens de revenda. Esta é a primeira edição do evento, que contará com um total de 24 empresárias apresentando seus produtos. Os preços das mercadorias será a partir de R$ 3.
Uma das idealizadoras do projeto, Bianca Frigeri Cardoso conta que a proposta nasceu em meio à crise da Covid-19, motivada pela vontade das mulheres de passar mais tempo com os filhos, sem abrir mão de uma fonte de renda.

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“Eu, por exemplo, sou advogada e, na pandemia, uma semana depois de descobrir minha segunda gravidez, fui demitida do escritório em que trabalhava, e fiquei parada, mas, neste ano, vendo a necessidade de ficar mais perto dos meus filhos, mas, ao mesmo tempo, ter uma fonte de renda, decidi abrir uma loja on-line”, explicou.
O negócio, que nasceu no meio digital, ganhou o mundo físico com a flexibilização das atividades econômicas. Bianca conta que conversou com a proprietária de um espaço, que concordou em deixá-la expor as roupas que comercializa.

Mães empreendedoras organizam evento para expor produtos

A partir daí, veio a ideia de estender a mão para outras mães em situação semelhante, que uniram-se para expor produtos variados. A parceria, ela conta, tem dado tão certo, que um segundo evento já está previsto para o mês de dezembro.
“São mães empreendedoras de diversos tipos. Há aquelas que fazem seus próprios produtos e outras que vendem marcas. Mas é possível encontrar de quase tudo: comidas, roupas, artesanato, itens de papelaria, jóias, moda praia, brinquedos educativos. E a feira não é voltada para o público infantil, há tanto produtos para crianças quanto adultos”, explicou.
Bianca esclareceu ainda que, a fim de dar mais tranquilidade aos visitantes, em especial as mães que comparecerem com os filhos, o grupo contratou um serviço de recreação para entreter as crianças enquanto os pais possam conhecerem a exposição.
“É a primeira exposição, e será possível encontrar produtos a partir de R$ 3, como é o caso dos alimentos, por exemplo. Mas já estamos organizando uma edição futura, em um espaço maior, porque a procura foi grande, não conseguimos atender todas as expositoras que tinham interesse. São várias mães colaborando e fortalecendo umas às outras.”

SERVIÇO

  • Datas: 03/08 e 04/08
  • Horário: das 14h às 20h
  • Local: Quintalzinho do Café, no bairro Jardim Camburi, em Vitória
  • Entrada gratuita

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