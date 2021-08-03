Mães empreendedoras organizam feira com produtos a partir de R$ 3

Um grupo de mães empreendedoras realiza nestas terça (3) e quarta-feira (4), em Vitória, a feira “De mãe pra mãe”. Elas vão expor produtos de fabricação própria e itens de revenda. Esta é a primeira edição do evento, que contará com um total de 24 empresárias apresentando seus produtos. Os preços das mercadorias será a partir de R$ 3.
Uma das idealizadoras do projeto, Bianca Frigeri Cardoso conta que a proposta nasceu em meio à crise da Covid-19, motivada pela vontade das mulheres de passar mais tempo com os filhos, sem abrir mão de uma fonte de renda.
“Eu, por exemplo, sou advogada e, na pandemia, uma semana depois de descobrir minha segunda gravidez, fui demitida do escritório em que trabalhava, e fiquei parada, mas, neste ano, vendo a necessidade de ficar mais perto dos meus filhos, mas, ao mesmo tempo, ter uma fonte de renda, decidi abrir uma loja on-line”, explicou.
O negócio, que nasceu no meio digital, ganhou o mundo físico com a flexibilização das atividades econômicas. Bianca conta que conversou com a proprietária de um espaço, que concordou em deixá-la expor as roupas que comercializa.
Mães empreendedoras organizam evento para expor produtos
A partir daí, veio a ideia de estender a mão para outras mães em situação semelhante, que uniram-se para expor produtos variados. A parceria, ela conta, tem dado tão certo, que um segundo evento já está previsto para o mês de dezembro.
“São mães empreendedoras de diversos tipos. Há aquelas que fazem seus próprios produtos e outras que vendem marcas. Mas é possível encontrar de quase tudo: comidas, roupas, artesanato, itens de papelaria, jóias, moda praia, brinquedos educativos. E a feira não é voltada para o público infantil, há tanto produtos para crianças quanto adultos”, explicou.
Bianca esclareceu ainda que, a fim de dar mais tranquilidade aos visitantes, em especial as mães que comparecerem com os filhos, o grupo contratou um serviço de recreação para entreter as crianças enquanto os pais possam conhecerem a exposição.
“É a primeira exposição, e será possível encontrar produtos a partir de R$ 3, como é o caso dos alimentos, por exemplo. Mas já estamos organizando uma edição futura, em um espaço maior, porque a procura foi grande, não conseguimos atender todas as expositoras que tinham interesse. São várias mães colaborando e fortalecendo umas às outras.”
SERVIÇO
- Datas: 03/08 e 04/08
- Horário: das 14h às 20h
- Local: Quintalzinho do Café, no bairro Jardim Camburi, em Vitória
- Entrada gratuita