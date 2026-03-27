No Palácio Anchieta

Gabriela Prioli participa de lançamento de rede de acolhimento feminino no ES

Advogada e apresentadora participa de debate, na segunda-feira (30), em evento de apresentação da Rede Abraço Mulher, voltada a mulheres em situação de vulnerabilidade

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 27 de março de 2026 às 16:32

Gabriela Prioli vai falar sobre acolhimento e protagonismo feminino Crédito: Reprodução: @gabrielaprioli

Uma estratégia de atenção e acolhimento, idealizada para atender mulheres e adolescentes a partir de 14 anos em situação de vulnerabilidade, será lançada na próxima segunda-feira (30) pelo governo do Espírito Santo em parceria com a Rede Abraço. O programa de Rede Abraço Mulher, visa dar o suporte necessário a mulheres que enfrentam o uso abusivo de álcool, outras drogas e comportamentos aditivos, como o vício em jogos e apostas. O lançamento acontece no Palácio Anchieta, a partir das 9h30, com entrada gratuita.

O evento vai contar com a participação da advogada, apresentadora e referência em comunicação política do país Gabriela Prioli, que será a palestrante magna do evento de lançamento da Rede Abraço Mulher. A advogada é conhecida por falar de temas complexos de forma acessível e vai apresentar o painel: Cuidando de quem cuida: acolhimento, propósito e protagonismo feminino.

A Rede Abraço Mulher vai atuar diretamente com as mulheres que enfrentam barreiras no acesso aos serviços públicos e vivenciam o sofrimento de forma distinta. Pensando nisso, a iniciativa adota o conceito de vulnerabilidade multidimensional, compreendendo que o sofrimento feminino é pode ser intensificado por fatores como violência de gênero, racismo, dependência econômica e maternidade solo.

Vulnerabilidade multidimensional

A rede de acolhimento parte do reconhecimento de que as mulheres enfrentam barreiras adicionais no acesso aos serviços públicos e vivenciam o sofrimento de forma distinta. Por isso, a iniciativa adota o conceito de vulnerabilidade multidimensional, considerando que o sofrimento feminino é frequentemente agravado por fatores como violência de gênero, racismo, dependência econômica e maternidade sem suporte.

O coordenador do Programa Rede Abraço, Carlos Lopes, destaca que o objetivo do programa é tornar os serviços de apoio mais visíveis e acolhedores para o público feminino, unindo assistência e prevenção, de forma a garantir o cuidado imediato e atuar preventivamente para salvar vidas. Assim, busca-se evitar que a violência contra a mulher escale para o feminicídio.

“A Rede Abraço Mulher não é apenas uma expansão de serviços, mas um compromisso institucional com o acolhimento digno e a proteção das mulheres. Queremos que cada mulher saiba que existe um lugar onde sua voz é ouvida, sua dor é cuidada e sua vida é protegida”, afirma Lopes

Programa Rede Abraço Mulher

A estratégia está organizada em quatro pilares: prevenção, cuidado, proteção e autonomia. Entre os diferenciais, o atendimento especializado será realizado preferencialmente por profissionais mulheres, garantindo escuta qualificada e ambiente seguro ao público assistido.

O programa oferece uma linha de cuidados ampliada que inclui atendimento ambulatorial e grupos terapêuticos com plano de cuidado individual, além de espaços para troca de experiências e fortalecimento de vínculos entre mulheres. Há também atendimento específico voltado a mães, esposas, filhas e irmãs afetadas direta ou indiretamente pelo uso de substâncias por terceiros.

A Rede Abraço Mulher terá integração direta com os Centros Margaridas – projeto que combate a violência contra a mulher nos municípios – e articulação com as redes de saúde (SUS), assistência social (SUAS) e o sistema de justiça. Para promover a autonomia, o programa prevê cursos de qualificação profissional via Qualificar ES, apoio a projetos de vida e incentivo à autonomia econômica e emocional.

Para garantir que a maternidade não seja um obstáculo ao tratamento, as unidades contarão com Espaço Kids, voltado a acolher crianças durante o atendimento às mães. O programa também contempla ações de dignidade menstrual e concessão de Vale Social para reduzir barreiras econômicas e facilitar a adesão ao cuidado.

Serviço

Lançamento da Rede Abraço Mulher

Data: Segunda-feira (30)

Segunda-feira (30) Horário: 9h30

9h30 Local: Palácio Anchieta, Centro, Vitória (ES)

Palácio Anchieta, Centro, Vitória (ES) Entrada franca, sem inscrição prévia

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