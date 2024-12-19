Feira de mulheres empreendedoras tem opções de presente de Natal em Vila Velha

Feira das Emprendedoras vai acontecer até o dia 21/12, em VV. Crédito: Divulgação

Realizada para valorizar e incentivar o empreendedorismo feminino , a 3ª edição da Feira da Empreendedora – Expo Conexão Network, edição especial de Natal, acontece nesta quinta-feira (19), sexta-feira (20) e sábado (21), no estacionamento da Praça de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha. O evento reúne moda, artesanato e uma ampla variedade de quitutes em cerca de 40 estandes ocupados por empreendedoras capixabas. A entrada é gratuita.

Entre os produtos disponíveis estão roupas, acessórios, semijoias, velas, sabonetes artesanais, aromatizadores de ambiente, itens para mesa posta, peças de crochê e resina, cosméticos, produtos para pets, além de chocolates, geleias, biscoitos decorados e salgados.

A feira ainda terá atrações especiais, como a chegada do Papai Noel nesta sexta, com uma sessão de fotos no sábado. As crianças poderão aproveitar atividades de recreação com atrações circenses, enquanto os visitantes concorrem a brindes, vouchers e sorteios diários ao consumir nos estandes. Os 10 primeiros clientes que chegarem ao evento na abertura ganharão presentes. Já quem realizar compras acima de R$ 50 nos primeiros dias também participará de sorteios.

Fundado em 2022 pelas empreendedoras Najla Morais e Flaviane Martins, o Conexão Network organiza encontros e eventos periódicos que promovem capacitação, empoderamento feminino e networking. Antes da feira, as expositoras participaram de treinamentos focados em gestão, vendas e posicionamento, garantindo maior preparo para impulsionar seus negócios, em sua maioria liderados por microempreendedoras.

“Nosso objetivo, com esse projeto, é criar um espaço para fortalecer o empreendedorismo feminino, gerando renda e novas conexões para essas mulheres tão talentosas. O Conexão Network foi criado para ser uma rede que proporciona ricas trocas e crescimento profissional para todas”, afirma Flaviane Martins.

Evento foi fundado em 2022 pelas empreendedoras Najla Morais e Flaviane Martins Crédito: Divulgação