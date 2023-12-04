Evento no ES reúne mulheres para debater protagonismo feminino

Mobilizar, informar e inspirar com o exemplo e histórias de mulheres: com esse objetivo, o projeto Todas Elas, da Rede Gazeta, chega a mais uma edição no interior capixaba. Com o tema “Cada Mulher Conta”, o evento acontece nesta terça-feira (5), às 8h30, em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Espírito Santo, discutindo liderança e empreendedorismo para estimular o protagonismo feminino.
"É muito importante a gente poder levar o projeto Todas Elas para fora da Grande Vitória. Já fizemos eventos em Cachoeiro e Linhares e agora vamos para as montanhas capixabas falar com as mulheres sobre valorização feminina, carreira, realização pessoal. Será uma ótima oportunidade de trocar experiências com mulheres incríveis"
O evento contará com a participação e palestra da empresária Flávia Veiga, além da presença da promotora de Justiça Adriana Paes Ristori Cotta, da procuradora municipal Juliana Foletto Uliana, e da empresária Bernardete Maria Lorenzoni, que atua no setor de agroturismo.
O encontro será aberto ao público e vai ser realizado no Centro Cultural e Turístico “Máximo Zandonadi”, no bairro Vila Betânia. As inscrições podem ser confirmadas pelo número (28) 9885-7131 ou clicando neste link.
Sobre o Todas Elas
O projeto Todas Elas foi criado em janeiro de 2020, na Rede Gazeta, visando unir forças contra os altos índices de feminicídio e de outras formas de violência contra a mulher no Espírito Santo.
Atualmente, o projeto está na quarta fase, que tem o foco no empreendedorismo e na liderança feminina. As outras etapas foram focadas na mobilização sobre a violência, divulgação de serviços de apoio — como delegacias e a defensoria pública — além de palestras com foco na educação. “Os eventos do Todas Elas acabam levando conhecimento e inspiração para quem está na plateia, e também para nós, que estamos apresentando”, conclui Elaine Silva.