Evento no ES reúne mulheres para debater protagonismo feminino

"É muito importante a gente poder levar o projeto Todas Elas para fora da Grande Vitória. Já fizemos eventos em Cachoeiro e Linhares e agora vamos para as montanhas capixabas falar com as mulheres sobre valorização feminina, carreira, realização pessoal. Será uma ótima oportunidade de trocar experiências com mulheres incríveis"

O evento contará com a participação e palestra da empresária Flávia Veiga, além da presença da promotora de Justiça Adriana Paes Ristori Cotta, da procuradora municipal Juliana Foletto Uliana, e da empresária Bernardete Maria Lorenzoni, que atua no setor de agroturismo.

O projeto Todas Elas foi criado em janeiro de 2020, na Rede Gazeta, visando unir forças contra os altos índices de feminicídio e de outras formas de violência contra a mulher no Espírito Santo.

Atualmente, o projeto está na quarta fase, que tem o foco no empreendedorismo e na liderança feminina. As outras etapas foram focadas na mobilização sobre a violência, divulgação de serviços de apoio — como delegacias e a defensoria pública — além de palestras com foco na educação. “Os eventos do Todas Elas acabam levando conhecimento e inspiração para quem está na plateia, e também para nós, que estamos apresentando”, conclui Elaine Silva.