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Divulgação/Papo de Quinta
Negócios

Todas Elas participa de debate sobre liderança feminina

Com palestras de Daniela Bortman, Michelle Vilarinho, Alê Vasques, Josy Santos, Emar Batalha e Ingrid Barth, “Papo do Ano – Mulheres Que Inspiram” acontece na quinta-feira (26)

Caroline Freitas

Repórter

Publicado em

24 out 2023 às 15:33
Evento vai debater empreendedorismo e liderança feminina em Vitória
Evento vai debater empreendedorismo e liderança feminina em Vitória Crédito: Divulgação/Papo de Quinta
O “Papo do Ano – Mulheres Que Inspiram” terá a participação do Todas Elas, de A Gazeta, para discutir negócios, empreendedorismo e liderança feminina em Vitória, no próximo dia 26 de outubro.
Promovido pelo Papo de Quinta, grupo capixaba que fomenta o empreendedorismo feminino, o evento busca reunir mulheres empreendedoras e líderes em suas áreas de atuação para trocar conhecimentos sobre negócios. Haverá debates, workshops, entre outras ações.
Entre as palestrantes convidadas estão:
  • Daniela Bortman, líder da Bayer e primeira médica tetraplégica do Brasil
  • Michelle Vilarinho, vice-presidente do Grupo Via Direta Seguros e fundadora da Via Mais Corretora de Benefícios
  • Alê Vasques, escritora e mentora de autoconhecimento
  • Josy Santos, especialista em negócios liderados por mulheres e membra da ABRH-ES
  • Emar Batalha, empresária e designer de joias
  • Ingrid Barth, presidente da ABStartups e primeira mulher a ocupar esse cargo
  • Sara Belo, empreendedora
Serão três painéis, um deles mediado pela editora-chefe de A Gazeta e coordenadora do Todas Elas, Elaine Silva. Além disso, o evento promoverá um workshop sobre técnicas de vendas com a publicitária e especialista em marketing digital, Sara Belo, e também haverá um momento para apresentação de pitches (propostas de negócios).
Flávia Herkenhoff e Juliana Zaganelli, fundadoras do Papo de Quinta
Flávia Herkenhoff e Juliana Zaganelli, fundadoras do Papo de Quinta Crédito: Divulgação/Papo de Quinta
Cofundadora do Papo de Quinta, junto a Juliana Zaganelli, Flávia Herkenhoff explica que o projeto, que conta com encontros mensais fechados, surgiu com o propósito de fomentar o empreendedorismo e a liderança feminina no Estado. O Papo do Ano é o primeiro evento aberto ao público.
“A gente precisava criar um lugar seguro para essas mulheres. Por isso, os encontros são fechados, mas para o nosso primeiro evento aberto ao público queremos trazer nossos valores, de conexão, transformação e liderança.”
Evento vai debater empreendedorismo e liderança feminina em Vitória
Flávia relata que já fez parte de vários grupos associativistas, mas em nenhum deles a mulher era tida como protagonista. O evento buscará criar oportunidades para que compartilhem experiências e construam conexões em um ambiente propício ao empoderamento feminino.
“A gente queria mudar o mundo, mas a gente sabe que não consegue carregar todo mundo, né? Então, a gente tem que ir mudando aos pouquinhos.”
Os ingressos já estão à venda, e também dão acesso ao evento de encerramento, no Barlavento, na Praia de Camburi. 

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