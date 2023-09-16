Taxa rosa: saiba por que mulheres pagam mais caro que homens

Vestuário, medicamentos, produtos de higiene e de beleza. Se esses itens são para o público feminino, é bem provável que, na hora de passar no caixa, o preço seja maior do que os similares masculinos. Segundo pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, as mercadorias rosas ou com personagens femininos custam, em média, 12,3% a mais que os outros no Brasil.
Taxa rosa é o nome dado a essa diferença, considerada uma forma de discriminação, já que, mesmo com remunerações menores no mercado de trabalho, as consumidoras geralmente pagam mais caro nas mercadorias, uma prática que remonta à década de 1930. Assista ao vídeo acima para você entender.