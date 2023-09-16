Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Assista ao vídeo

Taxa rosa: saiba por que mulheres pagam mais caro que homens

Pesquisa mostra que itens voltados para o público feminino, mesmo iguais para homens, custam, em média, 12,3% a mais

Publicado em 

16 set 2023 às 08:23

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 08:23

Vestuário, medicamentos, produtos de higiene e de beleza. Se esses itens são para o público feminino, é bem provável que, na hora de passar no caixa, o preço seja maior do que os similares masculinos. Segundo pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, as mercadorias rosas ou com personagens femininos custam, em média, 12,3% a mais que os outros no Brasil.
Taxa rosa é o nome dado a essa diferença, considerada uma forma de discriminação, já que, mesmo com remunerações menores no mercado de trabalho, as consumidoras geralmente pagam mais caro nas mercadorias, uma prática que remonta à década de 1930. Assista ao vídeo acima para você entender.

Veja Também

O que a reforma tributária tem a ver com sua menstruação

Assista ao clipe da música 'Todas Elas', de Beth MC e Crias.Lab

Confira 10 frases que não devem ser ditas para as mulheres

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Todas Elas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados