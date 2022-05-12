ES abre 1.460 vagas em cursos gratuitos para mulheres; veja como se inscrever

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

Mulheres que querem aprender uma profissão para empreender ou trabalhar com carteira assinada já podem se inscrever nas 1.460 vagas disponíveis nos cursos gratuitos do Qualificar ES. As oportunidades estão sendo oferecidas em 28 municípios do Espírito Santo. Além dessas chances, há ainda 8.065 para ampla concorrência. Esta é a 2ª oferta para as qualificações presenciais.

até 19 de maio de 2022, no As interessadas podem se inscrever, no site do programa . São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.

Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado, ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever, e ser do sexo feminino . As qualificação da área de saúde exigem idade mínima de 18 anos.

A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição da candidata até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.

O resultado está previsto para ser divulgado no dia 1º de junho e a primeira aula marcada para o dia 7 do mesmo mês.

No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.

O programa de qualificação profissional é ofertado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).

CONFIRA AS VAGAS DO QUALIFICAR ES MULHER

CARIACICA



POLO 1 EEEFM TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA



Endereço: Rua Cento e Oito, 26 - Nova Rosa da Penha II, Cariacica.

Curso:

Assistente administrativo (30)

POLO 2 IGREJA CATÓLICA DA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE DE VILA CAPIXABA SÃO PAULO DA CRUZ

Endereço: Rua Anchieta, 2 - Vila Capixaba, Cariacica.

Cursos:

Preparação de salgados (30)

POLO 3 PRIMEIRA IGREJA BATISTA VALE DOS REIS

Endereço: Avenida Moxuara, 1983 - Vale dos Reis, Cariacica.

Curso:

Agente comunitário de saúde (30)

POLO 4 ASSEMBLÉIA DE DEUS VIDAS

Endereço: Rua Treze, 26 - Nova Rosa da Penha I, Cariacica.

Curso:

Assistente administrativo (25)

POLO 5 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS

Endereço: Avenida Espírito Santo, 153 - Bela Aurora, Cariacica.

Cursos:

Cuidador de idosos (30)

Design de sobrancelhas (30)

POLO 6 EEEFM ROSA MARIA REIS

Endereço: Avenida Bonina, s/n - Porto de Cariacica, Cariacica.

Curso:

Cuidador infantil (25)

POLO 7 IGREJA MISSIONÁRIO MARCA DA PROMESSA

Endereço: Rua Emílio Chagas, s/n - Vila Independência, Cariacica.

Curso:

Assistente administrativo (30)

POLO 8 PARÓQUIA SANTA MARIA GORETE

Endereço: Rua Bolívia, 234 - Jardim América, Cariacica.

Curso:

Confeitaria (30)

POLO 9 IGREJA BRASIL DE NOVO BRASIL

Endereço: Morro do Quiabo, Cariacica.

Curso:

Maquiagem (25)

GUARAPARI

POLO 1 ASSOCIAÇÃO CRESCER COM VIVER

Endereço: Rua Lorraine Santiago Vieira, 372 - Adalberto Simão Nader, Guarapari.

Curso:

Cuidador de idosos (25)

SERRA

POLO 1 CRAS DE JARDIM CARAPINA



Endereço: Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina, Serra.

Curso:

Confeitaria (20)

POLO 2 EMEF AURENÍRIA CORREA PIMENTEL

Endereço: Rua Inhambú, s/n - Novo Horizonte, Serra.

Curso:

Cuidador de idosos (25)

POLO 3 IGREJA BATISTA CENTRAL DA SERRA

Endereço: Rua Floriano Peixoto, 330 - Serra Sede, Serra.

Curso:

Doces para festas (25)

POLO 4 IGREJA MISSÃO APOSTÓLICA ATOS

Endereço: Rua das Margaridas, 122 - Vila Nova de Colares, Serra.

Curso:

Assistente de recursos humanos (20)

POLO 5 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM TUBARÃO

Endereço: Rua Varsóvia, 12/13 - Parque Residencial Tubarão, Serra.

Curso:

Doces para festas (20)

POLO 6 SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA - SETER PRÓ CIDADÃO

Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe, Serra.

Curso:

Confeccionador de bolsas (25)

POLO 7 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ DE FEU ROSA

Endereço: Rua dos Cravos - Feu Rosa, Serra.

Curso:

Design de sobrancelhas (30)

POLO 8 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MANOEL PLAZA PERMUY

(AMAPLAZA)

Endereço: Rua L, quadra 48, s/n - Manoel Plaza, Serra.

Curso:

Confeitaria (30)

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VIANA

POLO 1 CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA BELEZA



Endereço: Rua Vezúvio, 200 - Nova Bethânia, Viana.

Curso:

Design de sobrancelhas (30)

VILA VELHA

POLO 1 PARÓQUIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS



Endereço: Rua da Lancha, 341 (Praça de Paul) - Paul, Vila Velha.

Curso:

Design de sobrancelhas (30)

POLO 2 FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA

Endereço: Rodovia do Sol, s/n, Quadra 022, Lote 08 - A - Barra do Jucu, Vila Velha.

Curso:

Biscoitos caseiros (30)

POLO 3 CRAS DE JARDIM ASTECA

Endereço: Rua Açucena, s/n - Jardim Asteca, Vila Velha.

Curso:

Confeccionador de bolsas (25)

VITÓRIA

POLO 1 EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA



Endereço: Rua Rubens Bley, 100 - Da Penha, Vitória.

Curso:

Assistente de recursos humanos (25)

POLO 2 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2340 - Bento Ferreira, Vitória.

Curso:

Assistente administrativo (30)

POLO 4 REDE PROTAGONISTA

Endereço: Rua Novo Horizonte, 140 - Resistência, Vitória.

Curso:

Recepcionista (20)

POLO 5 IGREJA MISSÃO BATISTA DO ROMÃO

Endereço: Rua Ormando Aguiar, 310 - Romão, Vitória.

Curso:

Maquiagem (30)

POLO 6 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO

Endereço: Rua Flor de Lírio, s/n - Universitário, Vitória.

Curso:

Assistente administrativo (25)

POLO 7 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA

Endereço: Escadaria Francisco Theofilo Araujo, s/n - Cruzamento, Vitória.

Curso:

Assistente administrativo (25)

POLO 8 KADOSH IGREJA INTERNACIONAL

Endereço: Avenida Marechal Campos, 758 - Bonfim, Vitória.

Curso:

Maquiagem (30)

AFONSO CLÁUDIO

POLO 1 CASA DO MENINO



Endereço: Rua Felicio Pereira de Souza, 740 - São Vicente, Afonso Cláudio.

Curso:

Assistente administrativo (30)

ALFREDO CHAVES

POLO 1 CRAS DE ALFREDO CHAVES

CHAVES Endereço: Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87 - Parque Residencial, Alfredo Chaves.

Curso:

Preparação de massas (30)

ANCHIETA

POLO 1 CENTRO COMUNITÁRIO DE RECANTO DO SOL



Endereço: Rua Bahia, Recanto do Sol, Anchieta.

Curso:

Cuidador de idosos (30)

ARACRUZ

POLO 1 EEEFM PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA



Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102 - Guaraná, Aracruz.

Curso:

Cuidador infantil (30)

ATÍLIO VIVÁCQUA

POLO 1 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ROQUE TELLES GUIMARÃES



Endereço: Rodovia do Contorno ES, 489 - Baixa Bonita, Atílio Vivácqua.

Curso:

Recepcionista (30)

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

POLO 1 IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO



Endereço: Avenida Domingos Alcino Dadalto, 57-66 - Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim.

Curso:

Biscoitos caseiros (30)

CONCEIÇÃO DA BARRA

POLO 1 CIEC DO CENTRO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

CONCEIÇÃO DA BARRA Endereço: Rua Coronel Vindilino Matos de Lima, s/n - Conceição da Barra.

Curso:

Cuidador de idosos (35)

DIVINO SÃO LOURENÇO

POLO 1 CRAS DE DIVINO DE DIVINO SÃO LOURENÇO



Endereço: Rua José Franklin Hoskem, s/n - Divino São Lourenço.

Curso:

Atendimento ao cliente (25)

DORES DO RIO PRETO

POLO 1 CENTRO MULTIUSO BEM VIVER



Endereço: Rua Adair Furtado de Souza, s/n - Centro, Dores do Rio Preto.

Curso:

Tortas e massas (25)

FUNDÃO

POLO 1 CRAS DE FUNDÃO



Endereço: Rua Piauí, 23 - Praia Grande, Fundão.

Curso:

Cuidador de idosos (25)

IBIRAÇU

POLO 1 CRAS DE IBIRAÇU



Endereço: Rua Benedito dos Santos Fernandes, s/n - Elias Bragato, Ibiraçu.

Curso:

Assistente de secretaria (25)

JOÃO NEIVA

POLO 1 CEET TALMO LUIZ SILVA



Endereço: Rua Padre Anchieta, 250 - Vila Nova de Cima, João Neiva.

Curso:

Preparação de salgados (25)

LINHARES

POLO 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INTERLAGOS



Endereço: Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1190 - Interlagos, Linhares.

Curso:

Cuidador de idosos (25)

MARATAÍZES

POLO 1 IGREJA BATISTA NOVO SER



Endereço: Rua Pedro Souza, 237 - Arraias, Marataízes.

Curso:

Bolos artísticos (25)

MARILÂNDIA

POLO 1 CRAS MARILÂNDIA



Endereço: Rua Antônio Nardi, 67 – Centro, Marilândia.

Curso:

Cuidador infantil (25)

NOVA VENÉCIA

POLO 1 CRAS DE NOVA VENÉCIA



Endereço: Rua Itaberaba, 385 - São Francisco, Nova Venécia.

Curso:

Assistente de secretaria (30)

RIO NOVO DO SUL

POLO 1 CRAS DE RIO NOVO



Endereço: Rua Maria Nascimento Costa, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.

Curso:

Confeccionador de bolsas (15)

POLO 2 PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SALÃO PAROQUIAL

Endereço: Rua Fernando de Abreu, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.

Curso:

Biscoitos caseiros (25)

SÃO JOSÉ DO CALÇADO

POLO 1 CRAS SÃO JOSÉ DO CALÇADO



Endereço: Avenida Heber Fonseca, s/n - João Marcelino de Freitas, São José do

Calçado.

Curso:

Cuidador de idosos (30)

SAO MATEUS

POLO 1 PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO (PARÓQUIA DANIEL COMBONI)



Endereço: Avenida Dom José Dalvit, 995 - Vitória, São Mateus.

Curso:

Bolos e suas variações (30)

SOORETEMA

POLO 5 CRAS SOORETAMA



Endereço: Rua Projetada, s/n – Córrego Alegre, Sooretama.

Curso:

Design de sobrancelhas (30)

VARGEM ALTA

POLO 1 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA



Endereço: Praça da Matriz, s/n - Centro - Jaciguá, Vargem Alta.

Curso:

Bolos e suas variações (30)

VENDA NOVA DO IMIGRANTE

POLO 1 CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO MÁXIMO ZANDONADI



Endereço: Rua do Ipe, 38 - Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante.

Curso:

Design de sobrancelhas (25)

VILA VALÉRIO