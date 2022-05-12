ES abre 1.460 vagas em cursos gratuitos para mulheres; veja como se inscrever

Mulheres que querem aprender uma profissão para empreender ou trabalhar com carteira assinada já podem se inscrever nas 1.460 vagas disponíveis nos cursos gratuitos do Qualificar ES. As oportunidades estão sendo oferecidas em 28 municípios do Espírito Santo. Além dessas chances, há ainda 8.065 para ampla concorrência. Esta é a 2ª oferta para as qualificações presenciais.
As interessadas podem se inscrever até 19 de maio de 2022, no site do programa. São permitidas duas inscrições por CPF em dois cursos distintos e em turnos diferentes.
Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos, completados na data da matrícula, morar no município onde o curso será realizado, ser alfabetizada, ou seja, saber ler e escrever, e ser do sexo feminino . As qualificação da área de saúde exigem idade mínima de 18 anos.
A classificação é realizada de acordo com a ordem de inscrição da candidata até o preenchimento total do número de vagas de cada curso e turno.
O resultado está previsto para ser divulgado no dia 1º de junho e a primeira aula marcada para o dia 7 do mesmo mês.
No encerramento das atividades, as pessoas que concluírem cursos práticos dos eixos de Gastronomia, Beleza, Costura e Decoração de Festas recebem ainda um kit empreendedor com produtos para subsidiar a abertura de novos negócios pelas alunas na área de formação, visando a fomentar o empreendedorismo.
O programa de qualificação profissional é ofertado pela Secretaria de Inovação e Desenvolvimento (Sectides).
CONFIRA AS VAGAS DO QUALIFICAR ES MULHER
CARIACICA
- POLO 1 EEEFM TEOTÔNIO BRANDÃO VILELA
- Endereço: Rua Cento e Oito, 26 - Nova Rosa da Penha II, Cariacica.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
- POLO 2 IGREJA CATÓLICA DA PARÓQUIA SANTÍSSIMA TRINDADE DE VILA CAPIXABA SÃO PAULO DA CRUZ
- Endereço: Rua Anchieta, 2 - Vila Capixaba, Cariacica.
- Cursos:
- Preparação de salgados (30)
- POLO 3 PRIMEIRA IGREJA BATISTA VALE DOS REIS
- Endereço: Avenida Moxuara, 1983 - Vale dos Reis, Cariacica.
- Curso:
- Agente comunitário de saúde (30)
- POLO 4 ASSEMBLÉIA DE DEUS VIDAS
- Endereço: Rua Treze, 26 - Nova Rosa da Penha I, Cariacica.
- Curso:
- Assistente administrativo (25)
- POLO 5 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS
- Endereço: Avenida Espírito Santo, 153 - Bela Aurora, Cariacica.
- Cursos:
- Cuidador de idosos (30)
- Design de sobrancelhas (30)
- POLO 6 EEEFM ROSA MARIA REIS
- Endereço: Avenida Bonina, s/n - Porto de Cariacica, Cariacica.
- Curso:
- Cuidador infantil (25)
- POLO 7 IGREJA MISSIONÁRIO MARCA DA PROMESSA
- Endereço: Rua Emílio Chagas, s/n - Vila Independência, Cariacica.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
- POLO 8 PARÓQUIA SANTA MARIA GORETE
- Endereço: Rua Bolívia, 234 - Jardim América, Cariacica.
- Curso:
- Confeitaria (30)
- POLO 9 IGREJA BRASIL DE NOVO BRASIL
- Endereço: Morro do Quiabo, Cariacica.
- Curso:
- Maquiagem (25)
GUARAPARI
- POLO 1 ASSOCIAÇÃO CRESCER COM VIVER
- Endereço: Rua Lorraine Santiago Vieira, 372 - Adalberto Simão Nader, Guarapari.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
SERRA
- POLO 1 CRAS DE JARDIM CARAPINA
- Endereço: Rua Salvador, s/n – Jardim Carapina, Serra.
- Curso:
- Confeitaria (20)
- POLO 2 EMEF AURENÍRIA CORREA PIMENTEL
- Endereço: Rua Inhambú, s/n - Novo Horizonte, Serra.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
- POLO 3 IGREJA BATISTA CENTRAL DA SERRA
- Endereço: Rua Floriano Peixoto, 330 - Serra Sede, Serra.
- Curso:
- Doces para festas (25)
- POLO 4 IGREJA MISSÃO APOSTÓLICA ATOS
- Endereço: Rua das Margaridas, 122 - Vila Nova de Colares, Serra.
- Curso:
- Assistente de recursos humanos (20)
- POLO 5 PRIMEIRA IGREJA BATISTA EM TUBARÃO
- Endereço: Rua Varsóvia, 12/13 - Parque Residencial Tubarão, Serra.
- Curso:
- Doces para festas (20)
- POLO 6 SECRETARIA DE TRABALHO EMPREGO E RENDA - SETER PRÓ CIDADÃO
- Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 5416 - Portal de Jacaraípe, Serra.
- Curso:
- Confeccionador de bolsas (25)
- POLO 7 CENTRO DE REFERÊNCIA DA JUVENTUDE - CRJ DE FEU ROSA
- Endereço: Rua dos Cravos - Feu Rosa, Serra.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
- POLO 8 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MANOEL PLAZA PERMUY
- (AMAPLAZA)
- Endereço: Rua L, quadra 48, s/n - Manoel Plaza, Serra.
- Curso:
- Confeitaria (30)
ES abre 1.460 vagas em cursos gratuitos para mulheres
VIANA
- POLO 1 CENTRO DE INCLUSÃO PRODUTIVA DA BELEZA
- Endereço: Rua Vezúvio, 200 - Nova Bethânia, Viana.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
VILA VELHA
- POLO 1 PARÓQUIA SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS
- Endereço: Rua da Lancha, 341 (Praça de Paul) - Paul, Vila Velha.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
- POLO 2 FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA
- Endereço: Rodovia do Sol, s/n, Quadra 022, Lote 08 - A - Barra do Jucu, Vila Velha.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (30)
- POLO 3 CRAS DE JARDIM ASTECA
- Endereço: Rua Açucena, s/n - Jardim Asteca, Vila Velha.
- Curso:
- Confeccionador de bolsas (25)
VITÓRIA
- POLO 1 EEEFM AFLORDIZIO CARVALHO DA SILVA
- Endereço: Rua Rubens Bley, 100 - Da Penha, Vitória.
- Curso:
- Assistente de recursos humanos (25)
- POLO 2 DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
- Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2340 - Bento Ferreira, Vitória.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
- POLO 4 REDE PROTAGONISTA
- Endereço: Rua Novo Horizonte, 140 - Resistência, Vitória.
- Curso:
- Recepcionista (20)
- POLO 5 IGREJA MISSÃO BATISTA DO ROMÃO
- Endereço: Rua Ormando Aguiar, 310 - Romão, Vitória.
- Curso:
- Maquiagem (30)
- POLO 6 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO UNIVERSITÁRIO
- Endereço: Rua Flor de Lírio, s/n - Universitário, Vitória.
- Curso:
- Assistente administrativo (25)
- POLO 7 ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CRIANÇA
- Endereço: Escadaria Francisco Theofilo Araujo, s/n - Cruzamento, Vitória.
- Curso:
- Assistente administrativo (25)
- POLO 8 KADOSH IGREJA INTERNACIONAL
- Endereço: Avenida Marechal Campos, 758 - Bonfim, Vitória.
- Curso:
- Maquiagem (30)
AFONSO CLÁUDIO
- POLO 1 CASA DO MENINO
- Endereço: Rua Felicio Pereira de Souza, 740 - São Vicente, Afonso Cláudio.
- Curso:
- Assistente administrativo (30)
ALFREDO CHAVES
- POLO 1 CRAS DE ALFREDO CHAVES
- Endereço: Rua Antônio Cláudio Gaeguer, 87 - Parque Residencial, Alfredo Chaves.
- Curso:
- Preparação de massas (30)
ANCHIETA
- POLO 1 CENTRO COMUNITÁRIO DE RECANTO DO SOL
- Endereço: Rua Bahia, Recanto do Sol, Anchieta.
- Curso:
- Cuidador de idosos (30)
ARACRUZ
- POLO 1 EEEFM PROFESSOR APARÍCIO ALVARENGA
- Endereço: Avenida Aurelio Alvarenga, 102 - Guaraná, Aracruz.
- Curso:
- Cuidador infantil (30)
ATÍLIO VIVÁCQUA
- POLO 1 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA ROQUE TELLES GUIMARÃES
- Endereço: Rodovia do Contorno ES, 489 - Baixa Bonita, Atílio Vivácqua.
- Curso:
- Recepcionista (30)
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
- POLO 1 IGREJA BATISTA DO CALVÁRIO
- Endereço: Avenida Domingos Alcino Dadalto, 57-66 - Jardim América, Cachoeiro de Itapemirim.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (30)
CONCEIÇÃO DA BARRA
- POLO 1 CIEC DO CENTRO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
- Endereço: Rua Coronel Vindilino Matos de Lima, s/n - Conceição da Barra.
- Curso:
- Cuidador de idosos (35)
DIVINO SÃO LOURENÇO
- POLO 1 CRAS DE DIVINO DE DIVINO SÃO LOURENÇO
- Endereço: Rua José Franklin Hoskem, s/n - Divino São Lourenço.
- Curso:
- Atendimento ao cliente (25)
DORES DO RIO PRETO
- POLO 1 CENTRO MULTIUSO BEM VIVER
- Endereço: Rua Adair Furtado de Souza, s/n - Centro, Dores do Rio Preto.
- Curso:
- Tortas e massas (25)
FUNDÃO
- POLO 1 CRAS DE FUNDÃO
- Endereço: Rua Piauí, 23 - Praia Grande, Fundão.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
IBIRAÇU
- POLO 1 CRAS DE IBIRAÇU
- Endereço: Rua Benedito dos Santos Fernandes, s/n - Elias Bragato, Ibiraçu.
- Curso:
- Assistente de secretaria (25)
JOÃO NEIVA
- POLO 1 CEET TALMO LUIZ SILVA
- Endereço: Rua Padre Anchieta, 250 - Vila Nova de Cima, João Neiva.
- Curso:
- Preparação de salgados (25)
LINHARES
- POLO 1 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO INTERLAGOS
- Endereço: Avenida Vasco Fernandes Coutinho, 1190 - Interlagos, Linhares.
- Curso:
- Cuidador de idosos (25)
MARATAÍZES
- POLO 1 IGREJA BATISTA NOVO SER
- Endereço: Rua Pedro Souza, 237 - Arraias, Marataízes.
- Curso:
- Bolos artísticos (25)
MARILÂNDIA
- POLO 1 CRAS MARILÂNDIA
- Endereço: Rua Antônio Nardi, 67 – Centro, Marilândia.
- Curso:
- Cuidador infantil (25)
NOVA VENÉCIA
- POLO 1 CRAS DE NOVA VENÉCIA
- Endereço: Rua Itaberaba, 385 - São Francisco, Nova Venécia.
- Curso:
- Assistente de secretaria (30)
RIO NOVO DO SUL
- POLO 1 CRAS DE RIO NOVO
- Endereço: Rua Maria Nascimento Costa, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.
- Curso:
- Confeccionador de bolsas (15)
- POLO 2 PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA SALÃO PAROQUIAL
- Endereço: Rua Fernando de Abreu, s/n - Centro, Rio Novo do Sul.
- Curso:
- Biscoitos caseiros (25)
SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- POLO 1 CRAS SÃO JOSÉ DO CALÇADO
- Endereço: Avenida Heber Fonseca, s/n - João Marcelino de Freitas, São José do
- Calçado.
- Curso:
- Cuidador de idosos (30)
SAO MATEUS
- POLO 1 PARÓQUIA DE SANTO ANTÔNIO (PARÓQUIA DANIEL COMBONI)
- Endereço: Avenida Dom José Dalvit, 995 - Vitória, São Mateus.
- Curso:
- Bolos e suas variações (30)
SOORETEMA
- POLO 5 CRAS SOORETAMA
- Endereço: Rua Projetada, s/n – Córrego Alegre, Sooretama.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (30)
VARGEM ALTA
- POLO 1 DIOCESE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
- Endereço: Praça da Matriz, s/n - Centro - Jaciguá, Vargem Alta.
- Curso:
- Bolos e suas variações (30)
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
- POLO 1 CENTRO CULTURAL E TURÍSTICO MÁXIMO ZANDONADI
- Endereço: Rua do Ipe, 38 - Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante.
- Curso:
- Design de sobrancelhas (25)
VILA VALÉRIO
- VILA VALÉRIO
- POLO 1 CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA VALÉRIO
- Endereço: Rua Joaquim Xavier, 241 - Boa Vista, Vila Valério.
- Curso:
- Maquiagem (30)