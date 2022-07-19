Editora do ES abre inscrição para mulheres publicarem livro de graça

Para baixar o edital e preencher a ficha de inscrição, as interessadas devem acessar o endereço www.praiaeditora.blogspot.com.br. Além disso, também é necessário curtir e compartilhar o link do edital nas páginas oficiais da Praia Editora nas plataformas de mídias sociais.

Dentre as obras inscritas, serão selecionados para publicação dois textos: um acadêmico, já aprovado por uma banca examinadora (Graduação, Mestrado ou Doutorado) e um não-acadêmico (crônica, reportagem ou literatura).

O jornalista Gilberto Medeiros, criador da Praia, explica a escolha por livros de autoras. “Tudo o que um homem fizer para beneficiar as mulheres ainda é muito pouco, diante de tudo o que fizemos de prejudicial para elas, calando suas vozes, negando direitos e controlando seus corpos”, disse. “É dívida histórica mesmo. E publicar livros de pesquisadoras e de escritoras é uma das formas que tenho de colaborar”, completa.