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Oportunidade

Editora do ES abre inscrição para mulheres publicarem livro de graça

Pesquisadoras e escritoras podem inscrever obras até dia 1° de setembro; dois textos serão selecionados para serem lançados em plataforma on-line

Publicado em

19 jul 2022 às 13:53
Mulheres podem publicar livro de graça
Mulheres podem publicar livro de graça Crédito: Pexels
Estão abertas as inscrições para pesquisadoras e escritoras terem a chance de publicar um livro sem nenhum custo. A Praia Editoria vai ser responsável pelo projeto gráfico, capa, revisão, diagramação, edição e assessoria de imprensa, tudo de graça para as autoras.
Para baixar o edital e preencher a ficha de inscrição, as interessadas devem acessar o endereço www.praiaeditora.blogspot.com.br. Além disso, também é necessário curtir e compartilhar o link do edital nas páginas oficiais da Praia Editora nas plataformas de mídias sociais.
O período de inscrições vai até 1º de setembro, ressaltando que apenas mulheres podem participar. As participantes podem ser de qualquer país, no entanto, os textos deverão ser escritos em português ou espanhol.
Dentre as obras inscritas, serão selecionados para publicação dois textos: um acadêmico, já aprovado por uma banca examinadora (Graduação, Mestrado ou Doutorado) e um não-acadêmico (crônica, reportagem ou literatura).
O jornalista Gilberto Medeiros, criador da Praia, explica a escolha por livros de autoras. “Tudo o que um homem fizer para beneficiar as mulheres ainda é muito pouco, diante de tudo o que fizemos de prejudicial para elas, calando suas vozes, negando direitos e controlando seus corpos”, disse. “É dívida histórica mesmo. E publicar livros de pesquisadoras e de escritoras é uma das formas que tenho de colaborar”, completa.

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