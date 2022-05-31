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Em órgãos públicos

Mulheres em cargos de liderança no ES recebem 20,2% a menos que os homens

Média salarial bruta de lideranças femininas nos 51 órgãos públicos estaduais é de R$ 3,5 mil a menos do que de líderes homens. Dados estão disponíveis no Painel de Liderança e Participação Política, lançado pelo IJSN

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 15:29

Ednalva Andrade

Ednalva Andrade

Publicado em 

31 mai 2022 às 15:29
Desigualdade salarial e discriminação podem aumentar no mercado de trabalho
Desigualdade salarial entre homens e mulheres Crédito: Freepik
As mulheres que ocupam cargos de liderança nos 51 órgãos públicos estaduais ganham, em média, 20,2% a menos do que os homens que exercem funções de líderes nos mesmos órgãos do governo do Estado. Os dados se referem ao ano de 2021 e fazem parte do diagnóstico feito pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) no Painel Liderança e Participação Política, lançado nesta segunda-feira (30).
A ferramenta foi desenvolvida pelo Observatório Mulheres do IJSN, no âmbito do programa Agenda Mulher, e reúne dados relacionados à participação das mulheres do Espírito Santo na política e em cargos de gestão pública.
Projeto Todas Elas
De acordo com os dados do painel, das 2.485 lideranças capixabas em 2021 que ocupavam cargos de chefia, gerências, subsecretarias, secretarias, entre outros, 1.086 eram mulheres e 1.399 homens.
O diagnóstico revelado pelo painel é de que, dos 51 órgãos públicos estaduais, as mulheres aparecem em maior número em cargos de liderança em 23 deles e em outros quatro empatam com os homens na quantidade de líderes.
Em termos numéricos, a liderança feminina tem maior destaque nas secretarias estaduais da Educação (Sedu), com 263 ocupantes de cargos de liderança, e da Saúde (Sesa), com 145 mulheres líderes.
No entanto, os mais altos postos ocupados por mulheres no governo do Estado são apenas quatro entre os 25 possíveis: o de vice-governadora, os de secretária estadual de Direitos Humanos e de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social; e o de superintendente de Comunicação.

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A diferença não ficou apenas no quantitativo, já que a média salarial mensal bruta das mulheres (sem considerar descontos como Imposto de Renda e previdência) é 20,2% inferior à média salarial mensal dos homens em cargos de liderança no governo estadual. Elas receberam, em média, R$ 13.760, enquanto eles ganharam R$ 17.260 no mesmo período, ou seja, R$ 3,5 mil a menos por mês.
O diretor de Integração do Instituto Jones, Pablo Lira, explica que essa diferença tem relação direta com o fato de o Estado ter um número maior de homens em postos de lideranças de hierarquia superior.
“Nas empresas privadas a diferença salarial é maior. Mesmo na administração pública tem essa diferença salarial porque os cargos de melhor remuneração ainda são ocupados majoritariamente por homens”, reconhece Lira.
Ele acrescenta que o objetivo do painel é justamente apresentar um diagnóstico da situação para que, identificada, a desigualdade de gênero possa ser combatida nos mais diversos órgãos com a implementação de ações efetivas.

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“O Espírito Santo vem trabalhando para reduzir essa desigualdade, que é histórica, não é só uma questão estadual, é mundial. O Brasil é um país com viés machista e dificulta a participação das mulheres na política e na gestão da administração pública. Com essa ferramenta inovadora, a gente conhece o nível da desigualdade de gênero e isso nos coloca numa posição privilegiada para buscar formas de combatê-la”, assinalou o diretor de Integração do IJSN.
Além de dados da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) usados para traçar o perfil das lideranças, o painel utilizou informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) referentes aos dados eleitorais nacionais, estaduais e municipais das quatro últimas eleições (2014, 2016, 2018 e 2020).
Com isso, Lira acredita que os indicadores disponibilizados pela ferramenta poderão servir de referência para as mais diversas pesquisas, no âmbito acadêmico, e também para outros Estados e municípios capixabas que queiram consultá-los.
“Temos hoje lideranças femininas em postos-chave no Espírito Santo, como a vice-governadora (Jacqueline Moraes) e a chefe do Ministério Público Estadual (Luciana Andrade), que são importantes para inspirar e empoderar mulheres em cargos de lideranças ou que aspiram chegar a esses cargos”, complementa Lira.

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