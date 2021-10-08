As mulheres que doarem o excedente de leite materno terão a meia-entrada garantida em eventos culturais, esportivos e de outras áreas em todo o Espírito Santo Crédito: Shutterstock

22 de novembro próximo. O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou, nesta quinta-feira (7), uma lei válida para todo o Espírito Santo que garante a meia-entrada a todas as mulheres doadoras de leite materno. A medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (8) e entra em vigor no período de 45 dias após a publicação, ou seja, empróximo.

A partir desta data, todas as mulheres do Estado que procurarem os bancos de leite para doarem ou que agendem a doação podem usufruir do benefício, válido em todos os locais de espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, exibições cinematográficas, circenses, eventos esportivos, de lazer, cinema, entretenimento e demais manifestações culturais no ES.

Your browser does not support the audio element. Doadoras de leite materno terão direito à meia-entrada em eventos no ES

A implementação do benefício é uma medida para estimular a doação do leite materno, visto a recorrência com que os estoques no Estado atingem níveis baixos ou críticos.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde , de janeiro a abril deste ano, foram coletados 1.374 litros de leite, que atenderam mais de 703 recém-nascidos internados Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Estado. Ao todo, foram 896 doadoras no mesmo período. Em comparação ao ano anterior, foram 825 doadoras, com 1.156,4 litros coletados e 556 bebês atendidos.

Segundo a coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança da Secretaria da Saúde, a pediatra Edna Vaccari, para ser doadora a lactante precisa se enquadrar em alguns pré-requisitos, entre eles apresentar excesso de leite, ser saudável, não usar medicamentos que impeçam a doação, além de se dispor a ordenhar.

ONDE DOAR NO ES