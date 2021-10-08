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Lei

Doadoras de leite materno terão direito à meia-entrada em eventos no ES

Medida sancionada nesta quinta-feira (7) pelo governador Renato Casagrande entra em vigor a partir do dia 22 de novembro e garante o benefício a todas as mulheres que doarem; veja como e onde doar

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:03

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

08 out 2021 às 10:03
Leite materno armazenado no freezer
As mulheres que doarem o excedente de leite materno terão a meia-entrada garantida em eventos culturais, esportivos e de outras áreas em todo o Espírito Santo  Crédito: Shutterstock
Projeto Todas Elas
O governador Renato Casagrande (PSB) sancionou, nesta quinta-feira (7), uma lei válida para todo o Espírito Santo que garante a meia-entrada a todas as mulheres doadoras de leite materno. A medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (8) e entra em vigor no período de 45 dias após a publicação, ou seja, em 22 de novembro próximo.
A partir desta data, todas as mulheres do Estado que procurarem os bancos de leite para doarem ou que agendem a doação podem usufruir do benefício, válido em todos os locais de espetáculos teatrais e musicais, exposições de arte, exibições cinematográficas, circenses, eventos esportivos, de lazer, cinema, entretenimento e demais manifestações culturais no ES.

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A implementação do benefício é uma medida para estimular a doação do leite materno, visto a recorrência com que os estoques no Estado atingem níveis baixos ou críticos.
Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, de janeiro a abril deste ano, foram coletados 1.374 litros de leite, que atenderam mais de 703 recém-nascidos internados Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) do Estado. Ao todo, foram 896 doadoras no mesmo período. Em comparação ao ano anterior, foram 825 doadoras, com 1.156,4 litros coletados e 556 bebês atendidos.
Segundo a coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança da Secretaria da Saúde, a pediatra Edna Vaccari, para ser doadora a lactante precisa se enquadrar em alguns pré-requisitos, entre eles apresentar excesso de leite, ser saudável, não usar medicamentos que impeçam a doação, além de se dispor a ordenhar.

ONDE DOAR NO ES

Pró-Matre (Posto de Coleta de Leite Humano)

Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 6h30 às 18h30. Endereço: Avenida Marechal Campos, 1.355, Maruípe (Vitória). Contato: (27) 3335-7515 / (27) 3335-7424
Horário de funcionamento: de domingo a sábado, das 7h às 18h (inclusive nos feriados). Endereço: Avenida Ministro Salgado Filho, 918, Soteco, Vila Velha. Contato: (27) 3636-3151. E-mail: [email protected]. No período de enfrentamento à pandemia da Covid-19, o horário de atendimento está restrito das 8h às 17h.
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. Endereço: Avenida Joubert de Barros, 555, Bento Ferreira, Vitória. Contato: (27) 3636-6568.
Horário de funcionamento: de segunda a segunda-feira, das 7h às 19h. Endereço: Rua Anacleto Ramos, 55, Bairro Ferroviários. Contato: (28) 3521-6199 ou (28) 3526-6219 E-mail: [email protected] /[email protected].
Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Endereço: Ladeira Cristo Rei, Centro, Colatina. Contato: (27) 2102-2144 E-mail: [email protected] / [email protected].
Horário de funcionamento: de terça a quinta-feira, das 7h às 16h. Endereço: Rua Dr. João dos Santos Neves, 143, Vila Rubim, Vitória. Contato: (27) 3212-7246 E-mail: [email protected].
Horário de funcionamento: de segunda a segunda-feira, das 07h às 19h. Endereço: Avenida Vitória, 119, Ilha de Santa Maria, Vitória. Contato: (27) 3025-0230.

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