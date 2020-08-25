Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agosto Dourado

Aleitamento materno previne obesidade infantil, diz pesquisa

Estudo divulgado pelo periódico médico Journal of Clinical Investigation afirma que  a amamentação é um fator protetor contra a obesidade tanto na infância quanto na vida adulta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 08:00

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 08:00

Mulher amamentando bebê
Agosto Dourado: movimento incentiva o aleitamento materno. Crédito: shutterstock
Agosto é conhecido por ser o mês do incentivo ao aleitamento materno. É o chamado Agosto Dourado, durante o qual diversas ações com foco no incentivo à amamentação, e consequente divulgação de seus benefícios para a criança, são realizadas em todo o mundo. De todos os benefícios divulgados, um em especial chama a atenção: a amamentação é um fator protetor contra a obesidade, tanto na infância quanto na vida adulta.
É o que sugere um recente estudo publicado no Journal of Clinical Investigation, periódico médico mensal publicado pela Sociedade Americana de Investigação Clínica. De acordo com a médica endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), regional Espírito Santo, Flavia Tessarolo, o estudo demonstrou que o leite materno possui propriedades que possibilitam a proteção contra a obesidade.
O leite materno contém uma gordura chamada Alquilglicerol (AKG), que permite o desenvolvimento da gordura marrom nos bebês. Trata-se de um tipo de gordura que gera calor a partir de energia. Com isso, quanto mais gordura marrom, maior a proteção contra o ganho de peso, pois a energia que seria acumulada é dissipada na forma de calor, explicou.

LEITE DE VACA

De acordo com a especialista a AKG é encontrada apenas no leite de algumas espécies animais e não existem outras fontes dessa gordura na natureza. Vale ressaltar que o leite de vaca, muito comum na casa das pessoas, não possui AKG em sua composição.
A constatação desse estudo veio em um bom momento, afinal, vivemos uma pandemia de obesidade, uma doença crônica e que possui várias causas. Com isso, incentivar o aleitamento materno é uma forma de auxiliar na prevenção do ganho de peso nas crianças e também nos adultos, para que assim sejam indivíduos mais saudáveis, completou a endocrinologista.

Veja Também

Alerta: gestantes devem ficar atentas aos problemas de circulação

O outro lado das cólicas do seu bebê

Até 80 milhões de bebês podem ficar sem vacina, afirma Unicef

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados