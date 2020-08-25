Aleitamento materno previne obesidade infantil, diz pesquisa

Agosto Dourado: movimento incentiva o aleitamento materno. Crédito: shutterstock

Agosto é conhecido por ser o mês do incentivo ao aleitamento materno. É o chamado Agosto Dourado, durante o qual diversas ações com foco no incentivo à amamentação, e consequente divulgação de seus benefícios para a criança, são realizadas em todo o mundo. De todos os benefícios divulgados, um em especial chama a atenção: a amamentação é um fator protetor contra a obesidade, tanto na infância quanto na vida adulta.

É o que sugere um recente estudo publicado no Journal of Clinical Investigation, periódico médico mensal publicado pela Sociedade Americana de Investigação Clínica. De acordo com a médica endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (Sbem), regional Espírito Santo, Flavia Tessarolo, o estudo demonstrou que o leite materno possui propriedades que possibilitam a proteção contra a obesidade.

O leite materno contém uma gordura chamada Alquilglicerol (AKG), que permite o desenvolvimento da gordura marrom nos bebês. Trata-se de um tipo de gordura que gera calor a partir de energia. Com isso, quanto mais gordura marrom, maior a proteção contra o ganho de peso, pois a energia que seria acumulada é dissipada na forma de calor, explicou.

LEITE DE VACA

De acordo com a especialista a AKG é encontrada apenas no leite de algumas espécies animais e não existem outras fontes dessa gordura na natureza. Vale ressaltar que o leite de vaca, muito comum na casa das pessoas, não possui AKG em sua composição.