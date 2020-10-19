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70 vagas

Curso grátis para mulheres empreendedoras está com inscrições abertas

Participantes vão receber capacitação em planejamento, marketing, plano de trabalho, custo, entre outros temas; inscrições seguem até 27 de outubro

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 11:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 out 2020 às 11:50
Unipró lançou um curso intensivo 100% digital para o Vest-Ifes
Mulheres poderão se capacitar de forma digital Crédito: Freepik
Mulheres que querem aprimorar seus negócios ou colocar em prática uma ideia inovadora podem contar uma ajuda a mais para alcançar o sucesso desejado. A Incubadora do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para a capacitação Modelagem de Novos Negócios - Mulher Empreendedora. A oferta é de 70 vagas. Todo conteúdo será desenvolvido on-line e gratuitamente. Clique aqui para se inscrever.
O objetivo do programa é capacitar e oferecer ferramentas necessárias para o desenvolvimento das habilidades inerentes à criação, inovação, e/ou aprimoramento de ideias, projetos e empreendimentos sociais, tradicionais, culturais e de base tecnológica,
A capacitação será desenvolvida pela Incubadora do Ifes, em parceria com o Programa Agenda Mulher, do governo do Estado e a DreamShaper/Instituto EDP.
A coordenadora do núcleo incubador do campus de Vila Velha, Marcela Ferreira Paes, ressalta que a iniciativa visa a assegurar o fortalecimento e a melhoria da gestão e do desenvolvimento de novos negócios. Segundo ela, as ideias devem ser voltadas para a área tecnológica (industrial, social e cultural), incluindo associações, cooperativas, fundações, ONGs, trabalhadoras informais e afins.

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As inscrições podem ser feitas até 27 de outubro de 2020, por meio do formulário. Serão aceitas inscrições individuais ou de equipes com até sete pessoas.
Na hora de se inscrever, é necessário falar um pouco mais sobre a ideia, que será avaliada durante o processo de seleção. Cada projeto terá uma mentoria, que também será desenvolvida por mulheres. O trabalho vai funcionar como uma espécie de consultoria particular. Elas vão aprender sobre gestão, vendas, finanças, empreendedorismo, marketing, entre outros temas. O treinamento atende desde quem faz bombons até proprietário de lojas, por exemplo, explica.
Os critérios utilizados para avaliação será a aderência a uma ou mais áreas de atuação de um Núcleo Incubador e viabilidade tecnológica e econômica do produto, processo ou serviço proposto.

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O treinamento tem o envolvimento de toda a Rede Ifes no Espírito Santo e contará com a participação de 10 Núcleos Incubadores nos seguintes campi: Alegre, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Itapina, Linhares, São Mateus, Serra, Venda Nova do imigrante, Vila Velha e Vitória.
A partir do momento em que receber o seu acesso à plataforma, a empreendedora terá até sete dias para acessá-la, podendo ter sua vaga cancelada, caso isso não ocorra dentro do prazo.
As aulas serão realizadas de 10 de novembro a 11 de dezembro e serão gratuitas e totalmente a distância, realizada na plataforma da DreamShaper, que tem atuação no Brasil e na Europa.
A classificação das ideias selecionadas será divulgada no dia 5 de novembro. As participantes vão receber um certificado no final do curso.

SAIBA MAIS

  • Vagas: 70. Serão aceitas inscrições individuais ou de equipes com até sete pessoas.
  • Carga horária: a capacitação terá 20 horas.
  • Módulos do curso:
  • Ideia
  • Planejamento do Projeto Empreendedor
  • Modelo de Negócios: Mercado
  • Modelo de Negócios: Produto
  • Teste e Imagem
  • Entrevistas de Empatia
  • Equipe e Mercado
  • Marketing
  • Plano de Trabalho
  • Receitas
  • Custos
  • Investimento
  • Pitch - Apresentação do Projeto Empreendedor

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