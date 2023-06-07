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Grátis e on-line

Abertas inscrições para 12 mil vagas em cursos para mulheres no ES

A seleção fica aberta até o dia 19. A definição das vagas será de acordo com a ordem de envio da ficha, pela internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2023 às 12:18

Publicado em 07 de Junho de 2023 às 12:18

Mulheres podem publicar livro de graça
Os cursos do governo são gratuitos Crédito: Pexels
Mulheres do Espírito Santo que estão em busca de qualificação profissional devem ficar atentas. As inscrições para a nova oferta de vagas do Programa Qualificar ES começam nesta quarta-feira (7). Ao todo, são 12 mil oportunidades em 12 cursos totalmente gratuitos e on-line. As inscrições vão até o dia 19 e são por ordem de envio da ficha, pela internet.
As inscrições devem ser feitas no site www.qualificar.es.gov.br, onde a candidata deve primeiro preencher a ficha de cadastro e, em seguida, fazer a inscrição. Podem ser realizadas até duas inscrições por CPF e e-mail em cursos distintos.
Para realizar a inscrição, a candidata deve ter, no mínimo, 16 anos completados até o início do curso, ter acesso à internet, conhecimentos básicos de informática e navegação de internet e ser do gênero feminino.
A seleção se dará por ordem de inscrição até o preenchimento total das vagas disponíveis. O resultado será divulgado no dia 23, no mesmo site da inscrição. As candidatas não recebem kits empreendedores em cursos on-line, que é exclusivo para os alunos finalistas dos cursos presenciais.
O secretário de estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, destaca a importância da oferta exclusiva para mulheres.
"Temos muito orgulho de proporcionar às nossas capixabas a chance de se profissionalizarem, criarem seus próprios empreendimentos e conquistarem sua independência financeira. Este é o compromisso do Programa Qualificar ES. Este ano já foram ofertadas mais de 20 mil vagas exclusivas ao público feminino e com esta oferta se somam mais 12 mil, e vêm mais ofertas daqui em diante", ressaltou o secretário.
Com informações do g1 ES

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