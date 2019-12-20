"The Witcher", da Netflix, é deleite para os fãs dos livros e jogos

Henry Cavill como Geralt de Rivia em "The Witcher" Crédito: Katalin Vermes

Se tem algo que deve ser logo destacado ao falar de “The Witcher” é que a série não é e nem tenta ser um novo “Game of Thrones”. Com a primeira temporada lançada nesta sexta-feira (20) pela Netflix, a série baseada nos livros do polonês Andrzej Sapkowski é muito mais focada na fantasia e na aventura do que no jogo de poder dos livros de George R. R. Martin e da série da HBO.

Popularizada pelos três excelentes jogos, “The Witcher”, a série, acompanha os passos principalmente de três personagens: Geralt de Rívia (Henry Cavill), Yennefer de Vengerberg (Anya Chalotra) e Ciri (Freya Allan). Outros, claro, cruzam seus caminhos, como o bardo Jaskier (Joey Batey), conhecido como Dandelion nos jogos, a rainha Calanthe (Jodhi May) e a feiticeira Triss Merigold (Anna Shaffer) - tudo é muito fiel ao universo criado por Sapkowski e levado para os consoles pela empresa polonesa CD Projekt RED.

Anya Chalotra como Yennefer em "The Witcher" Crédito: Katalin Vermes

No Continente, onde toda a trama se desenrola, humanos, elfos e bruxos convivem juntos, mas a tensão entre espécies é grande. Os mutantes são frutos de experimentos, humanos submetidos à magia que os conferiu alguns poderes, agilidade e força. Sem espaço na sociedade, eles foram relegados ao papel de caçadores de monstros, ou seja, se tem um monstro atormentando as cidades (e são muitos monstros), o bruxo aceita um contrato e vai atrás da criatura para matá-la. É tudo questão de grana e essa dinâmica fica clara logo nos primeiros minutos da série.

O caráter episódico também é percebido logo de cara. Os cinco episódios disponibilizados pela Netflix à imprensa (de um total de oito) possuem ritmos e histórias distintas. Como dito acima, eles acompanham três personagens centrais e sabemos que em algum momento os caminhos deles se encontrarão. A cada história, uma nova peça do quebra-cabeças se encaixa e o espectador vislumbra mais um pouquinho do cenário gigante que se constrói.

Freya Allan como Ciri em "The Witcher" Crédito: Katalin Vermes

A trama pode parecer estranha e demorar um pouco para conquistar os não iniciados no universo criado por Sapkowski, mas tem tudo para agradar os fãs de fantasia medieval e histórias de capa e espada. Para os que já foram contaminados pelos jogos ou livros, “The Witcher” é um deleite cheio de referências que nunca parecem gratuitas - cada personagem, seja ele humano, elfo, bruxo ou monstro, surge para somar, contar uma história ou explicar algo sempre de maneira orgânica.