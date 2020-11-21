Caratoíra faz suas primeiras partidas na E-Taça EDP das Comunidades

- 14h -Caratoíra x São Pedro;
- 15h - São Pedro x Jesus de Nazareth;
- 16h - Caratoíra x Padre Gabriel;
- 17h - Vila Nova de Colares x Jesus de Nazareth;
- 18h - Padre Gabriel x Vila Nova de Colares.
Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 08:14
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