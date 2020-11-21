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Caratoíra faz suas primeiras partidas na E-Taça EDP das Comunidades

O Grupo H é formado por Padre Gabriel, São Pedro, Vila Nova de Colares, Caratoíra e Jesus de Nazareth. Os jogos começam a partir de 14h

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 08:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2020 às 08:14
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Grupo H masculino da E- Taça EDP das Comunidades
Grupo H masculino da E- Taça EDP das Comunidades Crédito: Divulgação | E-Taça EDP
  • 14h -Caratoíra x São Pedro;
  • 15h - São Pedro x Jesus de Nazareth;
  • 16h - Caratoíra x Padre Gabriel;
  • 17h - Vila Nova de Colares x Jesus de Nazareth;
  • 18h - Padre Gabriel x Vila Nova de Colares.

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