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Masculino e feminino

Confira os resultados do primeiro fim de semana da E-Taça EDP 2020

Os jogos de sábado (7) e domingo (8) definiram os classificados dos grupos A, B, C e D masculino, além do grupo A feminino. O restante das partidas classificatórias acontecem nos dias 21 e 22
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2020 às 22:18

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 22:18

E-Taça EDP das Comunidades 2020
E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém
Mais de 60 partidas foram programadas para acontecer no primeiro fim de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2020, campeonato de futebol virtual que reúne comunidades de várias partes do Espírito Santo. Adolescentes e jovens, nas modalidades masculino e feminino, fizeram bonito na abertura da competição.
O campeonato foi dividido em algumas datas. As duas primeiras são destinadas aos jogos classificatórios, tanto no masculino como no feminino. Jogaram neste sábado (7) e domingo (8), grupos A, B, C e D do masculino, além do Grupo A feminino. Nos dias 21 e 22 de novembro acontecem os outros jogos classificatórios.
No masculino são seis grupos com quatro comunidades e outros dois, com cinco. Se classificam dois de cada grupo, e 16 bairros seguem para as oitavas de final, que antecedem as quartas (8 equipes), semifinal (4 equipes) e a grande final. Na galeria de fotos no fim da matéria, você pode acompanhar as comunidades que já estão classificadas para a fase seguinte.
E-Taça EDP das Comunidades 2020
E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém
Já no feminino, são dois grupos com cinco comunidades cada um. Avançam as quatro melhores comunidades de cada grupo, que se reencontram nas quartas de final (8 equipes). 

CONFIRA OS RESULTADOS DO FIM DE SEMANA

Comunidades se classificam para a próxima fase da E-Taça EDP 2020

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Conheça os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

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