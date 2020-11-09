Confira os resultados do primeiro fim de semana da E-Taça EDP 2020

Mais de 60 partidas foram programadas para acontecer no primeiro fim de semana da E-Taça EDP das Comunidades 2020, campeonato de futebol virtual que reúne comunidades de várias partes do Espírito Santo. Adolescentes e jovens, nas modalidades masculino e feminino, fizeram bonito na abertura da competição.
O campeonato foi dividido em algumas datas. As duas primeiras são destinadas aos jogos classificatórios, tanto no masculino como no feminino. Jogaram neste sábado (7) e domingo (8), grupos A, B, C e D do masculino, além do Grupo A feminino. Nos dias 21 e 22 de novembro acontecem os outros jogos classificatórios.
No masculino são seis grupos com quatro comunidades e outros dois, com cinco. Se classificam dois de cada grupo, e 16 bairros seguem para as oitavas de final, que antecedem as quartas (8 equipes), semifinal (4 equipes) e a grande final. Na galeria de fotos no fim da matéria, você pode acompanhar as comunidades que já estão classificadas para a fase seguinte.
Já no feminino, são dois grupos com cinco comunidades cada um. Avançam as quatro melhores comunidades de cada grupo, que se reencontram nas quartas de final (8 equipes).