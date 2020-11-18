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Futebol nas telinhas

E-Taça EDP das Comunidades retoma jogos classificatórios no fim de semana

Jogos no sábado (21) e domingo (22) são classificatórios para as comunidades que estão nos grupos E, F, G e H masculinos. Também tem início a disputa pelo grupo B feminino

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 16:25
E-Taça EDP das Comunidades 2020
E-Taça EDP das Comunidades 2020 Crédito: Alberto Borém
Duas semanas após as partidas que marcaram o início da E-Taça EDP das Comunidades 202, campeonato de futebol virtual entre bairros representantes da Grande Vitória, as equipes voltam a jogar neste sábado (21). Os duelos são válidas ainda pela fase de grupos. Nos últimos dias 7 e 8, foram definidos os classificados dos grupos A, B, C e D, todos do masculino. No próximo fim de semana, entre os dias 21 e 22, serão conhecidas as comunidades que avançam nos grupos E, F, G e H. Na modalidade feminina, teve início a disputa no Grupo A, que deverá ser encerrada no dia 28, assim como o Grupo B, que tem o pontapé inicial marcado para o próximo sábado (21).

Os primeiros dois dias da E-Taça EDP das Comunidades 2020

COMUNIDADES CLASSIFICADAS:

GRUPO A MASCULINO:
  • Barramares;
  • Serra Dourada.
GRUPO B MASCULINO:
  • Muquiçaba;
  • Novo Porto Canoa.
GRUPO C MASCULINO:
  • Jacaraípe;
  • Palmeiras.
GRUPO D MASCULINO:
  • Aribiri;
  • Brisamar.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

SÁBADO:
Pela manhã, às 10h, jogam as comunidades do grupo E masculino. Às 14h ocorre a disputa no grupo F masculino e início dos jogos do grupo B feminino.
DOMINGO:
O grupo G inicia o dia de jogos, ainda pela manhã, às 10h. O grupo H, último do masculino, joga na tarde de domingo (22), a partir de 14h.

COMO ACOMPANHAR O CAMPEONATO?

A E-Taça EDP das Comunidades 2020 tem cobertura do site A Gazeta. Assim, todas as partidas, sem exceção, são transmitidas ao vivo em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades. Você também pode acompanhar o andamento da competição pelo App. Basta procurar na loja virtual do seu celular por "E-Taça EDP das Comunidades".

Veja Também

Imagens do fim de semana: os primeiros jogos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

Confira os resultados do primeiro fim de semana da E-Taça EDP 2020

Conheça os grupos da E-Taça EDP das Comunidades 2020

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