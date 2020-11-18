E-Taça EDP das Comunidades retoma jogos classificatórios no fim de semana

Duas semanas após as partidas que marcaram o início da E-Taça EDP das Comunidades 202, campeonato de futebol virtual entre bairros representantes da Grande Vitória, as equipes voltam a jogar neste sábado (21). Os duelos são válidas ainda pela fase de grupos. Nos últimos dias 7 e 8, foram definidos os classificados dos grupos A, B, C e D, todos do masculino. No próximo fim de semana, entre os dias 21 e 22, serão conhecidas as comunidades que avançam nos grupos E, F, G e H. Na modalidade feminina, teve início a disputa no Grupo A, que deverá ser encerrada no dia 28, assim como o Grupo B, que tem o pontapé inicial marcado para o próximo sábado (21).
Os primeiros dois dias da E-Taça EDP das Comunidades 2020
COMUNIDADES CLASSIFICADAS:
GRUPO A MASCULINO:
- Barramares;
- Serra Dourada.
GRUPO B MASCULINO:
- Muquiçaba;
- Novo Porto Canoa.
GRUPO C MASCULINO:
- Jacaraípe;
- Palmeiras.
GRUPO D MASCULINO:
- Aribiri;
- Brisamar.
VEJA A PROGRAMAÇÃO:
SÁBADO:
Pela manhã, às 10h, jogam as comunidades do grupo E masculino. Às 14h ocorre a disputa no grupo F masculino e início dos jogos do grupo B feminino.
DOMINGO:
O grupo G inicia o dia de jogos, ainda pela manhã, às 10h. O grupo H, último do masculino, joga na tarde de domingo (22), a partir de 14h.
COMO ACOMPANHAR O CAMPEONATO?
A E-Taça EDP das Comunidades 2020 tem cobertura do site A Gazeta. Assim, todas as partidas, sem exceção, são transmitidas ao vivo em agazeta.com.br/tacaedpdascomunidades. Você também pode acompanhar o andamento da competição pelo App. Basta procurar na loja virtual do seu celular por "E-Taça EDP das Comunidades".