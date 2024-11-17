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Definidos os times que vão ao mata-mata da Taça EDP das Comunidades 2024

Jogos simultâneos na Grande Vitória definiram as 16 equipes que avançaram às oitavas de final no masculino, e os oito times classificados às quartas de final no feminino

Publicado em 16 de Novembro de 2024 às 23:13

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

16 nov 2024 às 23:13
Taça EDP das Comunidades conta com disputas masculinas e femininas nos gramados da Grande Vitória
Taça EDP das Comunidades conta com disputas masculinas e femininas nos gramados da Grande Vitória Crédito: Wanderson Santos
Estão definidas as equipes que vão disputar as oitavas e as quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024. No masculino, 16 times já conhecem os adversários das oitavas e, no feminino, oito times se preparam para as quartas de final.
Após vinte jogos simultâneos na Grande Vitória durante a manhã e a tarde deste sábado (16), a fase classificatória foi encerrada com partidas entre equipes de VitóriaVila VelhaSerraGuarapariCariacicaViana e Aracruz. Para o grupo masculino, que contou com 32 times na fase inicial, as oitavas de final já acontecem neste domingo (17), no Campo do Alagoano, na Capital.

Confira o cronograma de jogos

MASCULINO

São Pedro x Parque Residencial Tubarão - 8h

Praia de Carapebus x Cruzamento - 9h

Feu Rosa x Santa Terezinha - 10h

Graúna x Eldorado - 11h

Nova Bethânia x Perocão - 14h

Barra do Jucu x Nova Rosa da Penha - 15h

São Cristóvão x Aparecida - 16h

Muquiçaba x Nova Almeida - 17h

Já para o grupo feminino, que teve 12 equipes na fase inicial, as partidas para quem se classificou para as quartas de final estão previstas para o início de dezembro.

FEMININO

Bairro da Penha x Serra Dourada - 8h

Rio Marinho x Jesus de Nazareth - 10h

São Francisco x Muquiçaba - 15h

Jardim Guadalajara x Nova Rosa da Penha - 17h

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Para Rafael Neres, treinador da equipe da Grande São Pedro, da Capital, o momento é de unir ainda mais o grupo para manter o bom aproveitamento. "Fizemos três jogos e conquistamos três vitórias que, apesar de tudo, foram dificílimas. Hoje terminamos essa fase e, ainda assim, já teremos um treino para que a gente volte a entrar em campo com outra competição em mente. É mata-mata e se perdemos estamos fora, mas estaremos focados e com a cabeça fria de olho nas quartas", projetou o treinador.
Já para o xará Rafael Nunes, comandante do time de Nova Almeida, da Serra, a fase da oitavas promete grandes emoções. "Nós montamos um time para ir além da primeira fase. Conquistamos a classificação com resultados expressivos e com uma equipe aguerrida, e o momento é de treinar cada vez mais para que a gente possamos chegar à próxima fase com um futebol ainda melhor", disse o treinador.

Detalhes no aplicativo

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.
  • BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES

    iOS 
    Android

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 17/11 - Oitavas de final ( apenas masculino)
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais

Premiação para quem joga e para quem vibra nas arquibancadas

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

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