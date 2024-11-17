Definidos os times que vão ao mata-mata da Taça EDP das Comunidades 2024

Taça EDP das Comunidades conta com disputas masculinas e femininas nos gramados da Grande Vitória Crédito: Wanderson Santos

Estão definidas as equipes que vão disputar as oitavas e as quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024 . No masculino, 16 times já conhecem os adversários das oitavas e, no feminino, oito times se preparam para as quartas de final.

Vila Velha, Serra, Guarapari, Cariacica, Viana e Após vinte jogos simultâneos na Grande Vitória durante a manhã e a tarde deste sábado (16), a fase classificatória foi encerrada com partidas entre equipes de Vitória Aracruz . Para o grupo masculino, que contou com 32 times na fase inicial, as oitavas de final já acontecem neste domingo (17), no Campo do Alagoano, na Capital.

Confira o cronograma de jogos

MASCULINO São Pedro x Parque Residencial Tubarão - 8h



Praia de Carapebus x Cruzamento - 9h



Feu Rosa x Santa Terezinha - 10h



Graúna x Eldorado - 11h



Nova Bethânia x Perocão - 14h



Barra do Jucu x Nova Rosa da Penha - 15h



São Cristóvão x Aparecida - 16h



Muquiçaba x Nova Almeida - 17h



Já para o grupo feminino, que teve 12 equipes na fase inicial, as partidas para quem se classificou para as quartas de final estão previstas para o início de dezembro.

FEMININO Bairro da Penha x Serra Dourada - 8h



Rio Marinho x Jesus de Nazareth - 10h



São Francisco x Muquiçaba - 15h



Jardim Guadalajara x Nova Rosa da Penha - 17h

Para Rafael Neres, treinador da equipe da Grande São Pedro, da Capital, o momento é de unir ainda mais o grupo para manter o bom aproveitamento. "Fizemos três jogos e conquistamos três vitórias que, apesar de tudo, foram dificílimas. Hoje terminamos essa fase e, ainda assim, já teremos um treino para que a gente volte a entrar em campo com outra competição em mente. É mata-mata e se perdemos estamos fora, mas estaremos focados e com a cabeça fria de olho nas quartas", projetou o treinador.

Já para o xará Rafael Nunes, comandante do time de Nova Almeida, da Serra, a fase da oitavas promete grandes emoções. "Nós montamos um time para ir além da primeira fase. Conquistamos a classificação com resultados expressivos e com uma equipe aguerrida, e o momento é de treinar cada vez mais para que a gente possamos chegar à próxima fase com um futebol ainda melhor", disse o treinador.

Detalhes no aplicativo

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES



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Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024 ➣ 17/11 - Oitavas de final ( apenas masculino)

➣ 01/12 - Quartas de final

➣ 07/12 - Semifinal

➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar

➣ 14/12 - Finais

Premiação para quem joga e para quem vibra nas arquibancadas

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.



Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades