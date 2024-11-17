Definidos os times que vão ao mata-mata da Taça EDP das Comunidades 2024

Estão definidas as equipes que vão disputar as oitavas e as quartas de final da Taça EDP das Comunidades 2024
. No masculino, 16 times já conhecem os adversários das oitavas e, no feminino, oito times se preparam para as quartas de final.
Após vinte jogos simultâneos na Grande Vitória
durante a manhã e a tarde deste sábado (16), a fase classificatória foi encerrada com partidas entre equipes de Vitória
, Vila Velha
, Serra
, Guarapari
, Cariacica
, Viana
e Aracruz
. Para o grupo masculino, que contou com 32 times na fase inicial, as oitavas de final já acontecem neste domingo (17), no Campo do Alagoano, na Capital.
Já para o grupo feminino, que teve 12 equipes na fase inicial, as partidas para quem se classificou para as quartas de final estão previstas para o início de dezembro.
Para Rafael Neres, treinador da equipe da Grande São Pedro, da Capital, o momento é de unir ainda mais o grupo para manter o bom aproveitamento. "Fizemos três jogos e conquistamos três vitórias que, apesar de tudo, foram dificílimas. Hoje terminamos essa fase e, ainda assim, já teremos um treino para que a gente volte a entrar em campo com outra competição em mente. É mata-mata e se perdemos estamos fora, mas estaremos focados e com a cabeça fria de olho nas quartas", projetou o treinador.
Já para o xará Rafael Nunes, comandante do time de Nova Almeida, da Serra, a fase da oitavas promete grandes emoções. "Nós montamos um time para ir além da primeira fase. Conquistamos a classificação com resultados expressivos e com uma equipe aguerrida, e o momento é de treinar cada vez mais para que a gente possamos chegar à próxima fase com um futebol ainda melhor", disse o treinador.
Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.
Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.
Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.