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Momento decisivo

Confira horários e locais da 3ª rodada da Taça EDP das Comunidades 2024

Na terceira e última rodada de jogos classificatórios, cerca de mil atletas da Grande Vitória entram em campo para partidas realizadas na Capital, em Vila Velha, na Serra e em Viana neste sábado (16)

Publicado em 15 de Novembro de 2024 às 15:06

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

15 nov 2024 às 15:06
Taça EDP das Comunidades conta com disputas masculinas e femininas nos gramados da Grande Vitória
Taça EDP das Comunidades conta com disputas masculinas e femininas nos gramados da Grande Vitória Crédito: Wanderson Santos
Com 20 jogos, a terceira e última rodada de jogos classificatórios da Taça EDP das Comunidades 2024 acontece neste sábado (16), a partir de 8h, no Bairro da Penha, em Vitória. No gramado, Cruzamento e Jesus de Nazareth abrem a sequência de jogos do dia, que ainda conta com partidas simultâneas em Vila Velha, na Serra e em Viana.
Na primeira rodada, o destaque ficou por conta das equipes de Jesus de Nazareth e Alagoano, ambas de Vitória, que deram o pontapé inicial da Taça tanto no masculino quanto no feminino, abrindo uma série de jogos que rendeu 58 gols em dois finais de semana de jogos. Já na segunda rodada, realizada no último sábado (9), equipes de Cariacica e da Capital acumularam o maior número de vitórias, respirando nas tabelas.

Confira abaixo a programação completa para a 3ª rodada

MASCULINO

Cruzamento x Jesus de Nazareth - Itararé, Vitória - 8h

Graúna x Santa Terezinha - Nova Bethânia, Viana - 8h

São Francisco x Jardim Botânico - Nova Bethânia, Viana - 10h

Alagoano x São Pedro - Itararé, Vitória - 10h

Nova Bethânia x Padre Gabriel - Nova Bethânia, Viana- 11h

Romão x São Cristóvão - Itararé, Vitória - 11h

Comunidade Indígena x Nova Almeida - Itararé, Vitória - 12h

Nova Rosa da Penha x Vista Mar - Nova Bethânia, Viana - 12h

Perocão x Jabaeté - Barra do Jucu, Vila Velha - 13h

Serra Dourada x Residencial Vista do Mestre - Serra Dourada, Serra - 13h

Riviera da Barra x Barra do Jucu - Barra do Jucu, Vila Velha - 14h

Praia de Carapebus x Parque Residencial Tubarão - Serra Dourada, Serra - 14h

Planalto Serrano x Feu Rosa - Serra Dourada, Serra - 16h

Aparecida x São Torquato - Barra do Jucu, Vila Velha - 16h

Muquiçaba x Coqueiral de Itaparica - Barra do Jucu, Vila Velha - 17h

Taquara I x Eldorado - Serra Dourada, Serra - 17h

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FEMININO

Jesus de Nazareth x Bairro da Penha - Itararé, Vitória - 9h

Jardim Botânico x São Francisco - Nova Bethânia, Viana - 9h

Muquiçaba x Jardim Guadalajara - Barra do Jucu, Vila Velha - 15h

Taquara I x Rio Marinho - Serra Dourada, Serra - 15h

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024

➣16/11 - 3ª rodada (últimos jogos classificatórios)
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais

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