Confira horários e locais da 3ª rodada da Taça EDP das Comunidades 2024

Confira abaixo a programação completa para a 3ª rodada
MASCULINO
Cruzamento x Jesus de Nazareth - Itararé, Vitória - 8h
Graúna x Santa Terezinha - Nova Bethânia, Viana - 8h
São Francisco x Jardim Botânico - Nova Bethânia, Viana - 10h
Alagoano x São Pedro - Itararé, Vitória - 10h
Nova Bethânia x Padre Gabriel - Nova Bethânia, Viana- 11h
Romão x São Cristóvão - Itararé, Vitória - 11h
Comunidade Indígena x Nova Almeida - Itararé, Vitória - 12h
Nova Rosa da Penha x Vista Mar - Nova Bethânia, Viana - 12h
Perocão x Jabaeté - Barra do Jucu, Vila Velha - 13h
Serra Dourada x Residencial Vista do Mestre - Serra Dourada, Serra - 13h
Riviera da Barra x Barra do Jucu - Barra do Jucu, Vila Velha - 14h
Praia de Carapebus x Parque Residencial Tubarão - Serra Dourada, Serra - 14h
Planalto Serrano x Feu Rosa - Serra Dourada, Serra - 16h
Aparecida x São Torquato - Barra do Jucu, Vila Velha - 16h
Muquiçaba x Coqueiral de Itaparica - Barra do Jucu, Vila Velha - 17h
Taquara I x Eldorado - Serra Dourada, Serra - 17h
FEMININO
Jesus de Nazareth x Bairro da Penha - Itararé, Vitória - 9h
Jardim Botânico x São Francisco - Nova Bethânia, Viana - 9h
Muquiçaba x Jardim Guadalajara - Barra do Jucu, Vila Velha - 15h
Taquara I x Rio Marinho - Serra Dourada, Serra - 15h
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Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024
➣16/11 - 3ª rodada (últimos jogos classificatórios)
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais