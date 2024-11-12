Times de Vitória e Cariacica brilham na 2ª rodada da Taça EDP das Comunidades

Na segunda rodada da Taça EDP das Comunidades 2024 , realizada no último sábado (9), o destaque foi para equipes de Vitória e Cariacica, responsáveis por oito triunfos em 20 partidas.

Vila Velha, Serra e Com jogos em Vitória Cariacica , o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo movimentou a agenda esportiva da Grande Vitória e, agora, atenções são voltadas para a última rodada dos jogos classificatórios, marcada para o próximo sábado (16).

São Francisco e Graúna se enfrentaram em Cariacica Crédito: Wanderson Santos

Confira os resultados

MASCULINO Jesus de Nazareth 0 x 1 São Pedro (Grupo A)



Residencial Vista do Mestre 0 x 4 Parque Residencial Tubarão (Grupo B)



Praia de Carapebus 2 x 1 Serra Dourada (Grupo B)



Feu Rosa 2 x 0 Eldorado (Grupo C)



Taquara I 0 x 0 Planalto Serrano (Grupo C)



Santa Terezinha 2 x 1 Jardim Botânico (Grupo D)



São Francisco 0 x 1 Graúna (Grupo D)



Padre Gabriel 1 x 0 Vista Mar (Grupo E)



Nova Rosa da Penha 2 x 0 Nova Bethânia (Grupo E)



Jabaeté 0 x 3 Barra do Jucu (Grupo F)



Riviera da Barra 0 x 2 Perocão (Grupo F)



Comunidade Indígena 2 x 4 Romão (Grupo G)



São Cristóvão 1 x 0 Nova Almeida (Grupo G)



FEMININO Alagoano 0 x 4 Bairro da Penha (Grupo A)



Serra Dourada 0 x 0 Rio Marinho (Grupo B)



Nova Rosa da Penha 1 x 3 São Francisco (Grupo C)



Barramares 4 x 1 Jardim Guadalajara (Grupo D)



Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

BAIXE AQUI O APLICATIVO DA TAÇA EDP DAS COMUNIDADES

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Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024 ➣ 16/11 - Últimos jogos classificatórios (3ª rodada)

➣ 17/11 - Oitavas de final

➣ 01/12 - Quartas de final

➣ 07/12 - Semifinal

➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar

➣ 14/12 - Finais





Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.

Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.

Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades