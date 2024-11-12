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Times de Vitória e Cariacica brilham na 2ª rodada da Taça EDP das Comunidades

No último fim de semana, 20 times entraram em campo em busca de três pontos na tabela do maior campeonato de comunidades do Espírito Santo; atenções agora são voltadas para a última rodada dos jogos classificatórios

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 12:51

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

12 nov 2024 às 12:51
Na segunda rodada da Taça EDP das Comunidades 2024, realizada no último sábado (9), o destaque foi para equipes de Vitória e Cariacica, responsáveis por oito triunfos em 20 partidas. 
Com jogos em VitóriaVila VelhaSerra e Cariacica, o maior campeonato de comunidades do Espírito Santo movimentou a agenda esportiva da Grande Vitória e, agora, atenções são voltadas para a última rodada dos jogos classificatórios, marcada para o próximo sábado (16).
São Francisco e Graúna se enfrentaram em Cariacica
São Francisco e Graúna se enfrentaram em Cariacica Crédito: Wanderson Santos

Confira os resultados

MASCULINO

Jesus de Nazareth 0 x 1 São Pedro (Grupo A)

Residencial Vista do Mestre 0 x 4 Parque Residencial Tubarão (Grupo B)

Praia de Carapebus 2 x 1 Serra Dourada (Grupo B)

Feu Rosa 2 x 0 Eldorado (Grupo C)

Taquara I 0 x 0 Planalto Serrano (Grupo C)

Santa Terezinha 2 x 1 Jardim Botânico (Grupo D)

São Francisco 0 x 1 Graúna (Grupo D)

Padre Gabriel 1 x 0 Vista Mar (Grupo E)

Nova Rosa da Penha 2 x 0 Nova Bethânia (Grupo E)

Jabaeté 0 x 3 Barra do Jucu (Grupo F)

Riviera da Barra 0 x 2 Perocão (Grupo F)

Comunidade Indígena 2 x 4 Romão (Grupo G)

São Cristóvão 1 x 0 Nova Almeida (Grupo G)

FEMININO

Alagoano 0 x 4 Bairro da Penha (Grupo A)

Serra Dourada 0 x 0 Rio Marinho (Grupo B)

Nova Rosa da Penha 1 x 3 São Francisco (Grupo C)

Barramares 4 x 1 Jardim Guadalajara (Grupo D)

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 16/11 - Últimos jogos classificatórios (3ª rodada)
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

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