Times de Vitória e Cariacica brilham na 2ª rodada da Taça EDP das Comunidades

Confira os resultados
MASCULINO
Jesus de Nazareth 0 x 1 São Pedro (Grupo A)
Residencial Vista do Mestre 0 x 4 Parque Residencial Tubarão (Grupo B)
Praia de Carapebus 2 x 1 Serra Dourada (Grupo B)
Feu Rosa 2 x 0 Eldorado (Grupo C)
Taquara I 0 x 0 Planalto Serrano (Grupo C)
Santa Terezinha 2 x 1 Jardim Botânico (Grupo D)
São Francisco 0 x 1 Graúna (Grupo D)
Padre Gabriel 1 x 0 Vista Mar (Grupo E)
Nova Rosa da Penha 2 x 0 Nova Bethânia (Grupo E)
Jabaeté 0 x 3 Barra do Jucu (Grupo F)
Riviera da Barra 0 x 2 Perocão (Grupo F)
Comunidade Indígena 2 x 4 Romão (Grupo G)
São Cristóvão 1 x 0 Nova Almeida (Grupo G)
FEMININO
Alagoano 0 x 4 Bairro da Penha (Grupo A)
Serra Dourada 0 x 0 Rio Marinho (Grupo B)
Nova Rosa da Penha 1 x 3 São Francisco (Grupo C)
Barramares 4 x 1 Jardim Guadalajara (Grupo D)
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Cronograma Taça EDP das Comunidades 2024
➣ 16/11 - Últimos jogos classificatórios (3ª rodada)
➣ 17/11 - Oitavas de final
➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais