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Fase mata-mata

Com festa em Vitória, equipes masculinas se classificam para as quartas da Taça EDP

Série de jogos realizados no Campo do Alagoano, na Capital, ditou o caminho a ser trilhado por times de Vitória, Serra, Guarapari, Vila Velha e Cariacica na próxima fase da competição

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 20:57

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

17 nov 2024 às 20:57
Foi na base da emoção e com uma sequência de jogos definidos nos pênaltis que a Taça EDP das Comunidades 2024 conheceu as equipes masculinas classificadas para as quartas de final da competição.
Após a série de partidas realizadas ao redor da Grande Vitória nos últimos quatro finais de semana, os times ganham treze dias para a preparação voltada para as quartas de final, marcadas para 1º de dezembro, em locais e horários que serão definidos e divulgados em breve para as equipes.

Os jogos das oitavas no masculino

As disputas das oitavas de final, realizadas no Campo do Alagoano, na Capital, durante todo o domingo (17), começaram com a partida entre São Pedro, de Vitória, e Parque Residencial Tubarão, da Serra. Em campo, melhor para o time de São Pedro, que avançou para a próxima fase com a vitória tranquila por 3 a 0. Na sequência, Praia de Carapebus e Cruzamento entraram em campo, onde a classificação foi conquistada pela equipe serrana após a vitória por 2 a 0.
No terceiro jogo, Feu Rosa e Santa Terezinha protagonizaram a primeira disputa de pênaltis do dia. Depois do empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o time de Vitória garantiu o avanço para a próxima fase com o placar de 3 a 2 sobre o time serrano.
Fechando as partidas da manhã, Graúna e Eldorado também empataram por 1 a 1 e, na marca da cal, o time da Serra comemorou a classificação após garantir o 4 a 3 no marcador diante do time cariaciquense.
Taça EDP das Comunidades 2024 já tem data marcada para as quartas de final
Taça EDP das Comunidades 2024 já tem data marcada para as quartas de final Crédito: Ilson Neres
Abrindo a série de jogos da tarde, Perocão, de Guarapari, avançou para as quartas sem dificuldade após a vitória por 2 a 0 sobre o time do bairro Nova Bethânia, de Viana. Na sequência, Barra do Jucu, de Vila Velha, e Nova Rosa da Penha, de Cariacica, disputaram a vaga, que acabou nas mãos do time canela-verde com a vitória de virada por 2 a 1.
Já em um dos jogos mais disputados do dia, São Cristóvão e Aparecida ficaram no zero a zero no tempo regulamentar, e contaram com o apoio das torcidas para a disputa nos pênaltis, onde a equipe de Cariacica faturou a classificação com a vitória por 8 a 7.
Na última partida do dia, Nova Almeida viu Muquiçaba abrir o placar e foi atrás do empate para levar a disputa aos pênaltis. Na marca da cal, o time da Serra conquistou a classificação com a vitória por 8 a 7 sobre o time da Cidade Saúde, garantindo a equipe na última vaga das quartas de final.

Próximos passos

Com a definição das equipes masculinas classificadas para as quartas de final neste domingo (17) e com as equipes femininas classificadas nos jogos de sábado (16), o momento é de preparação para ambos os grupos, que voltam aos gramados da Grande Vitória no início de dezembro, logo no dia 1º, onde serão conhecidos os classificados para as semifinais da competição.

Os jogos das quartas de final

MASCULINO

São Pedro x Praia de Carapebus

Santa Terezinha x Eldorado

Perocão x Barra do Jucu

Aparecida x Nova Almeida

FEMININO

Bairro da Penha x Serra Dourada

Rio Marinho x Jesus de Nazareth

São Francisco x Muquiçaba

Jardim Guadalajara x Nova Rosa da Penha

Aplicativo da competição

Os detalhes das partidas, classificação, artilharia e mais informações sobre os jogos podem ser conferidos atráves do aplicativo da competição, disponível para iOS e Android.

Cronograma da Taça EDP das Comunidades 2024

➣ 01/12 - Quartas de final
➣ 07/12 - Semifinal
➣ 08/12 - Disputa pelo 3º lugar
➣ 14/12 - Finais

Premiação

Para as equipes campeãs, a competição vai promover R$ 32 mil em premiações, sendo R$ 16 mil para cada um dos times. Segundo o regulamento previamente apresentado, os valores serão integralmente revertidos para a compra de materiais esportivos como chuteiras, coletes, bolas e demais itens voltados para o desenvolvimento do esporte nas comunidades.
Além disso, os segundos e terceiros lugares vão contar com premiação de medalhas e um kit de uniforme completo para os 22 atletas que disputaram a competição.
Ao mesmo tempo, quem vibra nas arquibancadas não fica de fora dos prêmios, já que, no final da Taça, a torcida mais animada e que promover a confecção de bandeiras, faixas e camisas da forma mais criativa, vai receber o prêmio “Torcida Campeã”, com um churrasco liberado para 100 pessoas.

A Taça EDP das Comunidades

Para além das quatro linhas, a competição, promovida pela Central das Comunidades (CDC), elabora ações de inclusão e transformação social aos jovens participantes. Em campo, a Taça visa promover a cultura de paz, a descoberta de talentos, valorização do futebol capixaba e fomento do esporte e da cidadania nas comunidades. Além disso, nas arquibancadas e no entorno dos gramados, ações de envolvimento com o público vão promover premiações para os moradores e torcedores.
O campeonato, tradição entre jovens atletas que buscam no futebol a inspiração para a realização de seus sonhos, é uma parceria da Rede Gazeta com a Central das Comunidades, com a EDP e com o Governo do Espírito Santo, através da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

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